ABBONATI A DAYITALIANEWS Il leader ucraino chiede una mediazione degli Stati Uniti per la pace con Mosca. 11 ottobre 2025. Una nuova spinta diplomatica per la pace in Ucraina arriva direttamente da Volodymyr Zelensky, che durante una conversazione telefonica con il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto un intervento diretto della Casa Bianca per porre fine al conflitto con la Russia. L’appello di Zelensky a Trump. Nel corso della telefonata, Zelensky ha lodato l’accordo raggiunto in Medio Oriente, definendolo “un risultato straordinario”, e ha invitato Trump a fare lo stesso in Europa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Zelensky a Trump: “Dopo Gaza, ora fermi anche la guerra russa”