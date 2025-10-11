Zelensky a colloquio con Trump | Dalla pace in Medio Oriente un segnale anche per l'Ucraina

Telefonata “produttiva” tra il presidente ucraino e il capo della Casa Bianca. Kiev cerca sponde per la difesa aerea e non esclude un ruolo negoziale di Washington nella guerra con la Russia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Zelensky a colloquio con Trump: “Dalla pace in Medio Oriente un segnale anche per l’Ucraina” - Kiev cerca sponde per la difesa aerea e non esclude un ruolo negoziale di Washington nella guerra con la Russia. Come scrive fanpage.it

Guerra Ucraina, attacco su Odessa. Nato, Trump: la Spagna forse dovrebbe essere espulsa - Almeno 3 persone sono morte e altre 2 rimaste ferite in raid russi che hanno bersagliato ieri sera la regione ucraina di Sumy, rende noto Kiev. Secondo ilmessaggero.it