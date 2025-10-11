Zan la spara grossa | La pace a Gaza? Tutto merito della Flotilla e dei pro-Pal in piazza video

“La mobilitazione delle tante piazze e della Flottilla” avrebbe portato la pace tra Israele e Hamas. Non è una barzelletta, ma la dichiarazione televisiva dell’eurodeputato del Pd Alessandro Zan, ospite da David Parenzo a L’Aria che tira su La 7. Ormai si è capito, i progressisti farebbero di tutto per non ammettere che l’accordo stipulato tra i due contendenti mediorientali sia merito di Donald Trump. Ma non solo, perché la sua affermazione arriva poco dopo l’annuncio in diretta del “Cessate il fuoco” a Gaza. Inoltre, l’europarlamentare dem ha spiegato che “l’isolamento di Benjamin Netnayahu all’Onu” e una non ben definita “comunità internazionale” avrebbero contribuito alla fine della guerra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

