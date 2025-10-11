Zaia | Prendo atto che sono un problema ma Stefani ha il mio sostegno

«Prima sparisce la mia lista civica, poi leggo che scompare la possibilità di avere il mio nome sul simbolo della Lega. Prendo atto che sono un problema, dopodiché decideremo cosa fare». Lo ha dichiarato questa mattina il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine dell'arrivo a Venezia del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha inaugurato oggi il nuovo ospedale pediatrico dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, definendolo "un luogo all'altezza della missione più sacra della medicina: curare un bambino".

Bezos, Luca Zaia: «Il milione donato a Corila? Un atto di grande sensibilità e lungimiranza» - La grande festa per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è ormai alle porte: il numero uno di Amazon e la giornalista stanno per sposarsi a Venezia e il governatore Luca Zaia si è ... Si legge su ilgazzettino.it

Veneto: Zaia, 'io sindaco di Venezia? Una partita distante. La vorrei città-stato insieme a Milano" - Si vota a maggio, mi concentro sul lavoro in Regione' "Sono concentrato sul lavoro in Regione, che è tanto. Lo riporta affaritaliani.it