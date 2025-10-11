yuasa battery quadrangolare a jesi con le stelle del volley

Sarà un fine settimana di grande volley quello che inizia oggi e che vede protagoniste quattro potenze assolute del volley di Superlega, ovvero il campionato dei Campioni del Mondo. Al Palatriccoli di Jesi va in scena la terza edizione della Jesi Vollye Cup, quadrangolare che in realtà è una grande festa del volley nazionale con quattro formazioni di Superlega ad affrontarsi, tra semifinali e e finali. In campo ci saranno Civitanova, Piacenza e Milano ed ovviamente la Yuasa. In occasione della presentazione ufficiale dell’evento è così intervenuto il team manager della Yuasa Ferdinando Moretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

