Yuasa Battery Quadrangolare a Jesi con le stelle del volley
Sarà un fine settimana di grande volley quello che inizia oggi e che vede protagoniste quattro potenze assolute del volley di Superlega, ovvero il campionato dei Campioni del Mondo. Al Palatriccoli di Jesi va in scena la terza edizione della Jesi Vollye Cup, quadrangolare che in realtà è una grande festa del volley nazionale con quattro formazioni di Superlega ad affrontarsi, tra semifinali e e finali. In campo ci saranno Civitanova, Piacenza e Milano ed ovviamente la Yuasa. In occasione della presentazione ufficiale dell’evento è così intervenuto il team manager della Yuasa Ferdinando Moretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Lube e Yuasa alla terza Jesi Volley Cup - Prove generali di SuperLega Credem Banca nel fine settimana alla 3ª Jesi Volley Cup. Come scrive veratv.it
Ortenzi: "Yuasa molto bene nei primi due set" - Il coach analizza il test contro la Lube: "Senza Fedrizzi e in corso d’opera anche Petkovic abbiamo fatto fatica, specie nel cambio palla" ... Da msn.com