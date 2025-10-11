YouPol la Polizia nelle scuole contro il bullismo | Centinaia di agenti ogni mattina per educare i giovani

Orizzontescuola.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato affronta il fenomeno del bullismo con un approccio che integra tecnologia e presenza capillare sul territorio, puntando sulla prevenzione e sull'educazione delle nuove generazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: youpol - polizia

Segnala un pusher al parco alla polizia con l’app Youpol e lo fa arrestare

youpol polizia scuole controBullismo, Martino: “Polizia si evolve tra tecnologie e ricerca disagio sul territorio” - "La Polizia di Stato cerca di interpretare quotidianamente il messaggio della tecnologia attraverso anche i social, attraverso le app. Scrive msn.com

La Polizia con le scuole contro il cyberbullismo - Formazione mirata rivolta a dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Youpol Polizia Scuole Contro