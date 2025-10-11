Yildiz titolare con la sua Turchia? La scelta ufficiale di Montella per la sfida contro la Bulgaria | i dettagli sull’impiego del bianconero

Yildiz titolare con la sua Turchia? La scelta ufficiale per l’importante partita della sua Nazionale: tutti i dettagli sulle scelte di Montella. Un’altra investitura, un’altra conferma del suo status di top player. Kenan Yildiz sarà titolare questa sera nella Turchia di Vincenzo Montella. Il commissario tecnico ha deciso di affidarsi al talento della Juventus fin dal primo minuto per la delicata e importante sfida di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Bulgaria, in programma alle ore 20:45 a Sofia. Per il giovane fantasista bianconero, classe 2005, si tratta di una promozione su tutta la linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

