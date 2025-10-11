Yildiz la storia sulle spalle | come si colloca nel Pantheon dei 10 della Juve
Il turco si è conquistato con classe e personalità un posto da titolare. Con quel numero sulle spalle, nel passato, a Torino la storia l’hanno fatta Platini (il più grande), Sivori, Del Piero. Ma può ispirarsi anche ad altri fenomeni come Baggio e Zidane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: yildiz - storia
Yildiz omaggia Conceicao su Instagram: l’entusiasmo del turco per il ritorno del portoghese alla Juventus si traduce in una storia Instagram che gasa i tifosi – FOTO
Yildiz Juventus, due anni fa l’inizio della storia: il talento turco esordiva con la maglia della prima squadra – Il VIDEO celebrativo
Yildiz ha già segnato un record con la Juve in Champions: è successo nel match d’esordio col Borussia Dortmund. Il dato del gioiello turco che ha riscritto la storia bianconera
Weah come suo papà e Yildiz come Del Piero: un altro derby senza storia in favore della Juventus Il commento di Sandro Sabatini - facebook.com Vai su Facebook
In attesa del Mondiale U20, rispolveriamo le classifiche dei valori di mercato più alti di oggi e nella storia per la categoria ?. Da Yamal e Yildiz fino ai futuri bomber di Inter e Milan. - X Vai su X
Yildiz, la storia sulle spalle: come si colloca nel Pantheon dei 10 della Juve - Con quel numero sulle spalle, nel passato, a Torino la storia l’hanno fatta Platini (il più grande), Sivori, Del Piero... Da msn.com
Juventus, Yildiz vero numero 10: "Perché in fascia?". Cosa può cambiare, anche per il contratto - Michel Platini, numero 10 per antonomasia della storia della Juventus, scende in campo in 'aiuto' di Kenan Yildiz, l'attuale numero 10 dei bianconeri, presente al Festival dello Sport organizzato dall ... Scrive msn.com