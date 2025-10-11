Il turco si è conquistato con classe e personalità un posto da titolare. Con quel numero sulle spalle, nel passato, a Torino la storia l’hanno fatta Platini (il più grande), Sivori, Del Piero. Ma può ispirarsi anche ad altri fenomeni come Baggio e Zidane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yildiz, la storia sulle spalle: come si colloca nel Pantheon dei 10 della Juve