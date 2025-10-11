Yildiz Juve, cosa manca per il rinnovo? Le ultime novità sul futuro dell’attaccante turco e tutti i dettagli. Una trattativa che va avanti, una distanza economica da colmare e un rendimento in campo che deve tornare a essere decisivo. Il giornalista Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto completo sulla situazione del rinnovo di Kenan Yildiz con il calciomercato Juventus, svelando i dettagli dell’offerta e lanciando anche una piccola stoccata al giocatore. Secondo la ricostruzione del giornalista, la trattativa è entrata nel vivo delle cifre. La proposta della Juve, che include i bonus, si aggira sui 4,5 milioni di euro, un ingaggio da top player. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juve, cosa manca per il rinnovo? Spunta la cifra che balla tra domanda e offerta: ma queste dichiarazioni fanno pensare che… Ultimissime