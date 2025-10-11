Yildiz Juve cosa manca per il rinnovo? Spunta la cifra che balla tra domanda e offerta | ma queste dichiarazioni fanno pensare che… Ultimissime

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juve, cosa manca per il rinnovo? Le ultime novità sul futuro dell’attaccante turco e tutti i dettagli. Una trattativa che va avanti, una distanza economica da colmare e un rendimento in campo che deve tornare a essere decisivo. Il giornalista Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto completo sulla situazione del rinnovo di Kenan Yildiz con il calciomercato Juventus, svelando i dettagli dell’offerta e lanciando anche una piccola stoccata al giocatore. Secondo la ricostruzione del giornalista, la trattativa è entrata nel vivo delle cifre. La proposta della Juve, che include i bonus, si aggira sui 4,5 milioni di euro, un ingaggio da top player. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz juve cosa manca per il rinnovo spunta la cifra che balla tra domanda e offerta ma queste dichiarazioni fanno pensare che8230 ultimissime

© Juventusnews24.com - Yildiz Juve, cosa manca per il rinnovo? Spunta la cifra che balla tra domanda e offerta: ma queste dichiarazioni fanno pensare che… Ultimissime

In questa notizia si parla di: yildiz - juve

Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri

Yildiz celebrato dalla Juve: il post social dei bianconeri gasa i tifosi ed esalta il 10 bianconero – FOTO

Attenta Juve, non solo Yildiz: una big europea piomba sul top player di Tudor

yildiz juve cosa mancaPagina 2 | Yildiz-Juve, non c'è ancora l'intesa: cosa manca per il rinnovo - D’altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che Kenan ha ribadito anche al padre la volontà di proseguire la sua avventura in bianconero. Si legge su tuttosport.com

yildiz juve cosa mancaRinnovo Yildiz, si tratta con la Juventus: cosa manca per l’accordo - La Juventus vuole blindare Yildiz e ha avviato le trattative per il suo rinnovo: ecco cosa manca per l'accordo fra le parti ... Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Juve Cosa Manca