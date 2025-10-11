Yellowjackets si concluderà con la stagione 4

“ Yellowjackets ” si concluderà con la sua quarta stagione, secondo quanto riporta Variety. La serie Showtime Paramount+ Premium, prodotta da Lionsgate TV, ha debuttato originariamente nel 2021, e la terza stagione è andata in onda tra febbraio e aprile 2025. La quarta stagione debutterà nel 2026, con una data di uscita precisa che verrà rivelata in seguito. La sala degli sceneggiatori per la quarta stagione è ora aperta. “Dopo tre stagioni incredibili e un’attenta valutazione, siamo entusiasti di annunciare che porteremo la storia di Yellowjackets alla sua contorta conclusione in questa quarta e ultima stagione”, hanno dichiarato i creatori della serie e co-showrunner Ashley Lyle e Bart Nickerson. 🔗 Leggi su Cinefilos.it