Yellowjackets | la stagione 4 sarà l' ultima ecco l' annuncio
Su Instagram è stato condiviso un post per annunciare che la serie targata Showtime si concluderà con gli episodi su cui stanno lavorando gli autori. Showtime ha annunciato che la stagione 4 di Yellowjackets sarà l'ultima e il lavoro degli sceneggiatori è già iniziato. I fan della serie possono quindi stare tranquilli perché la storia avrà un epilogo soddisfacente e ideato con attenzione dagli autori, senza quindi lasciare storie in sospeso o misteri irrisolti. L'annuncio della fine di Yellowjackets I creatori della serie Yellowjackets, Ashley Lyle e Bart Nickerson, hanno dichiarato in un post su Instagram: "Dopo tre stagioni incredibili e grandi riflessioni, siamo entusiasti di annunciare che porteremo la storia alla sua contorta conclusione in questa quarta e ultima stagione". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
