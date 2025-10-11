Yellowjackets | La quarta stagione sarà l' ultima

Comingsoon.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il survival drama Yellowjackets, disponibile su Paramount+, è arrivato al capolinea: i co-creatori spiegano perché hanno deciso di concludere la storia con la quarta stagione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

yellowjackets la quarta stagione sar224 l ultima

© Comingsoon.it - Yellowjackets: La quarta stagione sarà l'ultima

In questa notizia si parla di: yellowjackets - quarta

yellowjackets quarta stagione sar224Yellowjackets si concluderà con la stagione 4 - La serie Showtime/Paramount+ Premium, prodotta da Lionsgate ha debuttato nel 2021 ... Scrive cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Yellowjackets Quarta Stagione Sar224