Yellowjackets | La quarta stagione sarà l' ultima
Il survival drama Yellowjackets, disponibile su Paramount+, è arrivato al capolinea: i co-creatori spiegano perché hanno deciso di concludere la storia con la quarta stagione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: yellowjackets - quarta
Deadline conferma che Yellowjackets terminerà con la quarta stagione. - X Vai su X
Yellowjackets si concluderà con la stagione 4 - La serie Showtime/Paramount+ Premium, prodotta da Lionsgate ha debuttato nel 2021 ... Scrive cinefilos.it