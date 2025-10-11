Yaara Goldman ha risposto per mesi al centralino israeliano del Forum dei familiari degli ostaggi, subito dopo il 7 ottobre: aveva messo in pausa la carriera da dj per dare una mano. Più di un anno fa, però si è allontanata: “Dopo un po’ di tempo, ho sentito che eravamo troppo delicati. Io volevo bruciare il Paese, fermare tutto, perché quello che è successo è stata una catastrofe di tale portata che tutto avrebbe dovuto fermarsi. E il forum degli ostaggi era molto delicato, secondo me”, racconta. “Poi – aggiunge – dopo che Israele ha iniziato a rispondere e a bombardare Gaza, ho sentito che, personalmente, non potevo trovarmi in una posizione in cui non ero in grado di risposte sul perché stavamo bombardando Gaza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Yaara Goldman, ex collaboratrice del Forum dei familiari degli ostaggi: "Questa guerra ha cambiato il Dna del popolo israeliano"