X-Men ’97 rinnovato per la Stagione 3 la Stagione 2 arriverà nell’estate 2026

Un trailer di X-Men ’97 – Stagione 2 mostrato nella sala ai partecipanti al Comic Con di New York ha mostrato il ritorno del malvagio mutante Apocalisse e dei personaggi degli X-Men sparsi nel tempo. Gli eroi, come Wolverine, Ciclope, Jean Grey, Jubilee, Nightcrawler e altri, devono ritrovare la strada per gli anni ’90 dopo essersi persi nel passato e nel futuro. La prima stagione ha debuttato su Disney+ il 20 marzo 2024 e ha concluso la sua prima stagione di 10 episodi il 15 maggio. Ha proseguito le trame della serie animata “X-Men: The Animated Series” degli anni ’90, molto amata dai fan, e il revival ha ricevuto recensioni positive sia dalla critica che dal pubblico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it