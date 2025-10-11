WWE | Stevie Turner ex NXT e GM attuale di Evolve annuncia l’addio alla compagnia
Dopo alcune uscite eccellenti dal programma WWE ID, arriva un addio abbastanza inaspettato. Si tratta di Stevie Turner, wrestler inglese con un passato ad NXT, passata ad un ruolo “dietro la scrivania” quest’anno diventato General Manager del nuovo show Evolve in cui si esibiscono gli atleti legati alla WWE tramite l’ID Program. Per Stevie anche diverse apparizioni ad NXT, ultima proprio nella serata dell’Invasion della TNA, in cui è stata per una sera GM di NXT in sostituzione di Ava. 5 anni in WWE. La Turner era stata nominata GM di Evolve nel marzo di quest’anno, poche puntate dopo l’inizio dello show e da allora aveva portato avanti questo compito incoronando anche i primi campioni della storia dello show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: stevie - turner
