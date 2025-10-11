WWE | Rey Mysterio riuscirà a superare l’infortunio e ad esserci alle Survivor Series?

Un nuovo bollettino ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Rey Mysterio, membro della WWE Hall of Fame, fuori gioco da sei mesi a causa di uno strappo all’inguine. Sebbene il comunicato indichi che il leggendario luchador dovrebbe ottenere “presto” il nulla osta medico per tornare sul ring, precisa anche che al momento non è previsto il suo ritorno in occasione del prossimo Survivor Series Premium Live Event. Ci sarà?. Lo show è in programma sabato 29 novembre a San Diego, California, città natale di Mr. 619, e molti fan speravano in un trionfale ritorno in patria. Mysterio è fuori gioco dal weekend di WrestleMania 41 ad aprile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

