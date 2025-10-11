WWE | Ondata di licenziamenti colpisce le nuove leve di LFG EVOLVE e NXT

Negli ultimi giorni, la WWE ha attraversato una nuova ondata di licenziamenti che ha coinvolto numerosi talenti appartenenti ai progetti  LFGEVOLVE  e NXTID. Secondo quanto riportato da  Bodyslam.net, tra i nomi coinvolti figurano  BJ Ray, Jin Tala, Haze Jameson, Summer Sorrell, Jamar Hampton, Drako Knox, Stevie Turner, Lance Anoa’i, Wes Lee  e  Zara Zakher. Le decisioni sembrano far parte di una più ampia riorganizzazione del settore di sviluppo, con particolare impatto sui talenti emergenti dei progetti sperimentali. Summer Sorrell: un addio arrivato troppo presto. Una delle prime a essere rilasciate è  Summer Sorrell, che aveva mosso i primi passi in WWE attraverso la serie  LFG  e gli eventi live di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

