WWE | Ondata di licenziamenti colpisce le nuove leve di LFG EVOLVE e NXT
Negli ultimi giorni, la WWE ha attraversato una nuova ondata di licenziamenti che ha coinvolto numerosi talenti appartenenti ai progetti LFG, EVOLVE e NXTID. Secondo quanto riportato da Bodyslam.net, tra i nomi coinvolti figurano BJ Ray, Jin Tala, Haze Jameson, Summer Sorrell, Jamar Hampton, Drako Knox, Stevie Turner, Lance Anoa’i, Wes Lee e Zara Zakher. Le decisioni sembrano far parte di una più ampia riorganizzazione del settore di sviluppo, con particolare impatto sui talenti emergenti dei progetti sperimentali. Summer Sorrell: un addio arrivato troppo presto. Una delle prime a essere rilasciate è Summer Sorrell, che aveva mosso i primi passi in WWE attraverso la serie LFG e gli eventi live di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
