WWE | Licenziato Wes Lee insieme a vari talenti di NXT

Zonawrestling.net | 11 ott 2025

La WWE ha confermato un altro nome importante nella recente ondata di licenziamenti: Wes Lee non fa più parte della compagnia. Secondo quanto riportato da Bodyslam.net, il wrestler era sotto contratto con NXT e dovrà quindi rispettare una clausola di non concorrenza di 30 giorni prima di poter apparire in altre promotion. La carriera di Wes Lee in NXT: dagli MSK al successo in singolo. Wes Lee ha debuttato in NXT come parte del tag team MSK insieme a Nash Carter, che già era suo partner in TNA. La coppia ha ottenuto rapidamente risultati importanti, vincendo il Dusty Rhodes Tag Team Classic 2021 e conquistando per due volte i titoli di coppia di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

