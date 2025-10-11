WWE | Il pubblico chiede Edge vs John Cena ma Triple H glissa | Alcuni match non sono possibili
Crown Jewel Perth si è concluso da poche ore, e John Cena ha affrontato e sconfitto per l’ultima volta AJ Styles, in uno scontro tra due dei wrestler più significativi degli ultimi 20 anni. Come accaduto negli ultimi suoi match, John Cena ha ancora una volta reso onore ad alcuni dei suoi più grandi rivali utilizzando le loro mosse signature: dalla Skull Crushing Finale di Miz alla Tombstone Piledriver di Undertaker, passando per il toccante tributo a Bray Wyatt con la sua Sister Abigail. E ora, con sole 4 date ancora a disposizione, ci si chiede chi saranno i suoi ultimi avversari. E il pubblico australiano ha avanzato una richiesta molto complicata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
