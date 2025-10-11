WWE CROWN JEWEL | Stephanie Vaquer trionfa contro Tiffany nella sfida tra campionesse del mondo

La Primera batte Tiffany Stratton e conquista il prestigioso titolo annuale. Stephanie Vaquer ha conquistato il WWE Women’s Crown Jewel Championship sconfiggendo Tiffany Stratton in un match tecnicamente eccellente a WWE Crown Jewel 2025. La campionessa mondiale femminile di Raw ha interrotto l’imbattibilità della campionessa WWE di SmackDown nel 2025, diventando la seconda detentrice del titolo dopo Liv Morgan che vinse l’edizione inaugurale lo scorso anno. Un match all’altezza delle aspettative. Il confronto tra le due campionesse è stato il secondo della serata al RAC Arena di Perth, subito dopo la sorprendente sconfitta di Roman Reigns nell’opener. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

