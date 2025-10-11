WWE CROWN JEWEL | Seth Rollins abbandonato riesce finalmente a battere Cody Rhodes

Seth Rollins batte Cody Rhodes ed è il secondo WWE Crown Jewel Championship della storia. Il WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins ha finalmente battuto il WWE Champion Cody Rhodes aggiudicandosi il Crown Jewel Championship durante l’evento live Crown Jewel tenutosi oggi a Perth, in Australia. Un Main Event ricco di colpi di scena. WWE Crown Jewel 2025 è stata una serata memorabile alla RAC Arena di Perth, in Australia. Il Main Event ha visto incoronare un nuovo campione maschile Crown Jewel. L’ Undisputed WWE Champion Cody Rhodes ha affrontato il World Heavyweight Champion Seth Rollins in un single match per il titolo WWE Crown Jewel Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

