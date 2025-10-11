WWE CROWN JEWEL | Rhea Ripley e IYO SKY trionfano sulle Kabuki Warriors

Rhea Ripley e IYO SKY hanno sconfitto le Kabuki Warriors ( Asuka e Kairi Sane ) nel penultimo match di WWE Crown Jewel 2025 al RAC Arena di Perth. Per la Eradicator, che festeggiava il suo 29esimo compleanno, è stata una serata speciale con la vittoria ottenuta davanti al pubblico australiano. Attacco a sorpresa e dominio iniziale delle Kabuki Warriors. Il match è iniziato nel peggiore dei modi per le due face: Asuka e Kairi Sane le hanno attaccate immediatamente al suono della campanella, prima ancora che potessero decidere chi avrebbe iniziato l’incontro. Asuka ha sbattuto la testa di Ripley contro il paletto del ring, lasciando SKY in balia delle avversarie. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

