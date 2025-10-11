WWE CROWN JEWEL | Rhea Ripley e IYO SKY trionfano sulle Kabuki Warriors
Rhea Ripley e IYO SKY hanno sconfitto le Kabuki Warriors ( Asuka e Kairi Sane ) nel penultimo match di WWE Crown Jewel 2025 al RAC Arena di Perth. Per la Eradicator, che festeggiava il suo 29esimo compleanno, è stata una serata speciale con la vittoria ottenuta davanti al pubblico australiano. Attacco a sorpresa e dominio iniziale delle Kabuki Warriors. Il match è iniziato nel peggiore dei modi per le due face: Asuka e Kairi Sane le hanno attaccate immediatamente al suono della campanella, prima ancora che potessero decidere chi avrebbe iniziato l’incontro. Asuka ha sbattuto la testa di Ripley contro il paletto del ring, lasciando SKY in balia delle avversarie. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: crown - jewel
WWE: Triple H conferma, a Crown Jewel tornano le sfide tra campioni mondiali
WWE: Roman Reigns confermato per Crown Jewel 2025 a Perth
UFFICIALE: John Cena vs AJ Styles a Crown Jewel, niente rematch con Brock Lesnar
Tra poche ore i nostri campioni si sfideranno. Quali saranno i WWE Crown Jewel Champion? Non perderti il Premium Live Event, in diretta a partire dalle 14:00 e dopo disponibile on demand solo sul @WWENetwork! - X Vai su X
Alle 14:00, assieme ad ospiti a sorpresa, riflettiamo sugli ultimi eventi in casa WWE! E' tempo di pronostici per Crown Jewel 2025! Chi vincerà il match tra John Cena e AJ Styles? Chi trionferà negli scontri interbrand tra campioni? - facebook.com Vai su Facebook
WWE CROWN JEWEL: Rhea Ripley e IYO SKY trionfano sulle Kabuki Warriors - Rhea Ripley e IYO SKY hanno sconfitto le Kabuki Warriors (Asuka e Kairi Sane) nel penultimo match di WWE Crown Jewel 2025 al RAC Arena di Perth. Segnala zonawrestling.net
RISULTATI: WWE Crown Jewel 2025 - L'evento da Perth promette spettacolo nel pomeriggio italiano La WWE porta il suo spettacolo premium a Perth, in Australia, con Crown Jewel 2025 che andrà in onda alle 14:00 italiane su WWE Network (m ... Secondo zonawrestling.net