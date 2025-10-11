WWE CROWN JEWEL | John Cena e AJ Styles danno vita ad un match memorabile pieno di tributi
Il Leader della Cenation vince uno dei suoi ultimi incontri internazionali a Perth. John Cena ha sconfitto AJ Styles in un match durato circa 27 minuti a WWE Crown Jewel 2025, regalando al pubblico di Perth uno spettacolo ricco di omaggi ai grandi del wrestling. Per Cena, che ha solo quattro date rimanenti prima del ritiro, questa è stata l’ultima apparizione internazionale della sua carriera, mentre Styles ha annunciato ieri che il 2026 sarà il suo ultimo anno sul ring. Introduzioni speciali e atmosfera elettrica. Il match, terzo della serata dopo la vittoria di Stephanie Vaquer per il titolo Crown Jewel femminile, ha visto l’arena tingersi di giallo con le magliette di Cena indossate dai fan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
