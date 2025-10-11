WWE CROWN JEWEL | Clamoroso colpo di scena Bronson Reed batte Roman Reigns!
L’australiano conquista la vittoria più importante della carriera nell’Australian Street Fight. Bronson Reed ha sconfitto Roman Reigns nell’Australian Street Fight che ha aperto WWE Crown Jewel 2025 al RAC Arena di Perth, diventando solo il secondo uomo a schienare l’OTC in un match singolo negli ultimi anni. Il “Tribal Thief” ha potuto contare sul supporto del pubblico di casa e sull’interferenza decisiva di Bron Breakker per conquistare una vittoria storica. Il match si accende subito tra cricket bat e kendo stick. L’incontro è iniziato con Reigns in controllo, che ha mandato Reed oltre la barricata con una clothesline e lo ha colpito con una Drive-By Dropkick. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: crown - jewel
WWE: Triple H conferma, a Crown Jewel tornano le sfide tra campioni mondiali
WWE: Roman Reigns confermato per Crown Jewel 2025 a Perth
UFFICIALE: John Cena vs AJ Styles a Crown Jewel, niente rematch con Brock Lesnar
Alle 14:00, assieme ad ospiti a sorpresa, riflettiamo sugli ultimi eventi in casa WWE! E' tempo di pronostici per Crown Jewel 2025! Chi vincerà il match tra John Cena e AJ Styles? Chi trionferà negli scontri interbrand tra campioni? https://youtube.com/live/brAHt - X Vai su X
Alle 14:00, assieme ad ospiti a sorpresa, riflettiamo sugli ultimi eventi in casa WWE! E' tempo di pronostici per Crown Jewel 2025! Chi vincerà il match tra John Cena e AJ Styles? Chi trionferà negli scontri interbrand tra campioni? - facebook.com Vai su Facebook
WWE CROWN JEWEL: Vittoria shock di Bronson Reed contro Roman Reigns - Dopo oltre venti minuti di durissima battaglia, Bronson Reed ha sconfitto Roman Reigns nel primo match di Crown Jewel ... Come scrive spaziowrestling.it
WWE: Roman Reigns potrebbe lottare a Crown Jewel e ci sarà una stipulazione speciale - Roman Reigns starebbe preparando la sua vendetta già per questo sabato a WWE Crown Jewel. Si legge su zonawrestling.net