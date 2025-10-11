WWE CROWN JEWEL | Clamoroso colpo di scena Bronson Reed batte Roman Reigns!

L’australiano conquista la vittoria più importante della carriera nell’Australian Street Fight. Bronson Reed ha sconfitto Roman Reigns nell’Australian Street Fight che ha aperto WWE Crown Jewel 2025 al RAC Arena di Perth, diventando solo il secondo uomo a schienare l’OTC in un match singolo negli ultimi anni. Il “Tribal Thief” ha potuto contare sul supporto del pubblico di casa e sull’interferenza decisiva di Bron Breakker per conquistare una vittoria storica. Il match si accende subito tra cricket bat e kendo stick. L’incontro è iniziato con Reigns in controllo, che ha mandato Reed oltre la barricata con una clothesline e lo ha colpito con una Drive-By Dropkick. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

