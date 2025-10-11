Wuhan Open Paolini si arrende a Gauff in semifinale

Agi.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Dopo l' inatteso successo  di ieri sulla polacca  Iga Swiatek, numero 2 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone, era lecito sperare. E invece niente. Il cammino di  Jasmine Paolini  al " Dongfeng-Voyah Open ", ultimo torneo  Wta 1000  della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di  Wuhan, in Cina, si interrompe nelle  semifinali. La  tennista azzurra, numero 8 del mondo e settima forza del seeding, si è dovuta arrendere in due set alla statunitense  Coco Gauff, numero 3 Wta e del tabellone, vincente con il punteggio di 6-4 6-3. 🔗 Leggi su Agi.it

wuhan open paolini si arrende a gauff in semifinale

© Agi.it - Wuhan Open, Paolini si arrende a Gauff in semifinale

In questa notizia si parla di: wuhan - open

Emma Raducanu si ritira al primo turno del Wuhan Open

Cina: Wuhan Open, partita di singolare femminile Zhang Shuai-Emma Navarro

Wuhan Open 2025, Paolini vola agli ottavi: quando gioca, contro chi e dove vederla

wuhan open paolini arrendePaolini si arrende in semifinale a Wuhan: Gauff passa in due set - Paolini lascia Wuhan da ottava della Race a +218 punti ... Segnala eurosport.it

wuhan open paolini arrendeWta Wuhan 2025, Paolini out in semifinale: Gauff vince 6-4, 6-3 - L’azzurra, attualmente numero 8 del mondo, si arrende in due set all’americana Coco ... Da lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Wuhan Open Paolini Arrende