wuhan open paolini si arrende a gauff in semifinale

AGI - Dopo l' inatteso successo di ieri sulla polacca Iga Swiatek, numero 2 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone, era lecito sperare. E invece niente. Il cammino di Jasmine Paolini al " Dongfeng-Voyah Open ", ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina, si interrompe nelle semifinali. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e settima forza del seeding, si è dovuta arrendere in due set alla statunitense Coco Gauff, numero 3 Wta e del tabellone, vincente con il punteggio di 6-4 6-3. 🔗 Leggi su Agi.it

