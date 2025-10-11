Wuhan il festival dei break Dopo 11 di fila Paolini cede a Gauff e saluta la finale

Partita segnata dall'incredibile sequenza di servizi persi consecutivamente. Il 6-4 6-3 consegna alla statunitense la sfida per il titolo contro la vincente di Sabalenka-Pegula. Jasmine resta ampiamente in corsa per le Finals. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wuhan, il festival dei break. Dopo 11 di fila, Paolini cede a Gauff e saluta la finale

