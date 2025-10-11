Wta Wuhan Paolini si ferma in semifinale | Gauff vince in due set
Una gara difficile e complicata che Jasmine Paolini cede all'americana Coco Gauff in due set, 6-4, 6-3 dopo un'ora e 20 minuti di gioco, nella semifinale di Wuhan: l'azzurra non è riuscita a replicare la splendida gara contro Iga Swiatek ai quarti di finale. Non ha funzionato soprattutto il servizio visti i numerosi break subìti (ma questo è stato valido anche per l'americana). Jasmine stavolta è mancata nei momenti decisivi ma nulla è precluso nel suo percorso verso la qualificazione alle Wta finals. Come è arrivata la sconfitta di Paolini. Nel primo set c'è un iniziale equilibrio con le due tenniste solide al servizio e capace di fare punto fino al punteggio di 2-2 quando iniziano una serie di break e contro-break: la prima ad andare avanti è Gauff che strappa il servizio a Paolini (4-2) ma Jasmine è brava a riprenderlo al settimo game (4-3). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
