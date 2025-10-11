Wta Wuhan 2025 Paolini out in semifinale | Gauff vince 6-4 6-3

Finisce in semifinale il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Wuhan. L’azzurra, attualmente numero 8 del mondo, si arrende in due set all’americana Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-3 al termine di una sfida caratterizzata da una lunga serie di break consecutivi. La partita, durata un’ora e 22 minuti, ha visto entrambe le giocatrici in difficoltà al servizio, con ben undici break consecutivi tra la fine del primo set e l’inizio del secondo. Gauff domina una sfida senza padroni al servizio. La statunitense, numero 3 del ranking WTA, approfitta di una giornata no al servizio per Paolini, che ha perso sette turni di battuta su nove, tutti consecutivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

