WTA Wuhan 2025 Jessica Pegula rimonta Aryna Sabalenka ed approda in finale!

La statunitense Jessica Pegula rimonta ed elimina la bielorussa Aryna Sabalenka nella seconda semifinale del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, imponendosi con il punteggio di 2-6 6-4 7-6 (2) dopo 2 ore e 22 minuti di gioco e domani darà vita ad un derby con la connazionale Coco Gauff per la conquista del titolo. Nel primo set Pegula trova il break in avvio, poi Sabalenka infila tre game consecutivi, due dei quali vinti in risposta, e va sul 3-1. La statunitense trova l'immediato controbreak, ma la bielorussa dal 3-2 vince altri tre game di fila, strappando per altre due volte la battuta all'avversaria ed andando a chiudere i conti sul 6-2 in 40 minuti.

