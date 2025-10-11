WRC – Tanak con la versione 2024 della i20 al CER
Il pilota estone per la prossima gara iridata sceglie la i20 N Rally1 dello scorso anno, ritenuta più adatta alle insidiose condizioni d’asfalto a basso grip Ott Tänak affronterà il prossimo Central European Rally con una Hyundai i20 N Rally1 in configurazione Monte-Carlo, convinto che questa versione sia più efficace sulle superfici a basso grip . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
WRC | Hyundai: su asfalto la i20 2024 va più forte della 2025. La userà solo Tanak - La i20 in versione 2024 ha mostrato di essere più competitiva su asfalto rispetto a quella 2025, per questo sarà affidata a Tanak al Rally dell'Europa Centrale. Riporta msn.com
Rally Finlandia WRC, terza giornata: Tanak sempre 1°, ma il margine su Rovanpera è minimo - La giornata più lunga del Rally Finlandia WRC (150,30 km di tratti cronometrati, quasi il 50% dell’intero evento) è ancora nel segno di Ott Tanak. Scrive gazzetta.it