Wonder Man | il trailer della serie mostra il protagonista impegnato tra casting e tanti problemi

I Marvel Studios hanno regalato le prime scene tratte dallo show con protagonista Yahya Abdul-Mateen II, svelandone la data di uscita. I Marvel Studios hanno condiviso online il trailer della nuova serie Wonder Man, svelando inoltre la data di uscita: l'appuntamento per i fan è stato fissato sugli schermi di Disney+ nella giornata del 27 gennaio negli Stati Uniti. La nuova serie racconterà la storia di un attore in difficoltà che cerca di ottenere il ruolo dei suoi sogni. Cosa mostrano le prime scene della serie Nel trailer di Wonder Man, infatti, si vede Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams, che cerca di ottenere la parte di Wonder Man, suo idolo quando era un bambino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

