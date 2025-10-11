Wonder Man | ecco il primo trailer della serie Marvel

Wonder Man è arrivato alla Marvel: non il supereroe, ma il personaggio del supereroe. Il primo trailer completo della serie Disney+ presenta il vincitore dell’Emmy Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams, un attore in difficoltà che cerca disperatamente di ottenere il ruolo del suo idolo d’infanzia, Wonder Man. Marvel ha anche annunciato che Wonder Man, il cui debutto era previsto per dicembre, debutterà ora sulla piattaforma di streaming il 27 gennaio. Nel trailer, Simon è scioccato quando il famoso regista Von Kovak (Zlatko Buri? di “ Superman ”) annuncia che realizzerà un remake del classico “Wonder Man” che Simon adorava da bambino. 🔗 Leggi su Cinefilos.it