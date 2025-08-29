Scontro sulla Bussentina, muoiono marito e moglie di Monte San ...Estonia Italia, Dimarco firma l’assist per il gol il vantaggio degli ...Estonia Italia 0-1 LIVE: Kean manda subito avanti gli Azzurri e poi ...Ultimissime Juve LIVE: novità dall’infermeria bianconera, avanza il ...Estonia-Italia, azzurri avanti con un grande gol di Kean che poi si ...Addio a una vita spezzata: Avellino si stringe nel dolore per la ...“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la ...L’oroscopo di domenica 12 ottobre 2025: le previsioni segno per ...Milan senza ‘bomber’: Leao non convince e spreca, gli ex rossoneri ...Casanova Lerrone (Savona) omaggia le sue centenarieInter: La Fabbrica Nascosta di TalentiJuventus: Ibrahimovic sul match Juve-MilanJuventus: nuovi talenti per la prima squadraBandecchi: “Della Campania si parla male ma è una grande regione”Estonia Italia 0-1 LIVE: infortunio per Kean! Entra Pio EspositoMonaco, ufficiale il cambio in panchina: Pocognoli è il nuovo ...Estonia-Italia, gli azzurri subito in goal con Kean (che si fa male ...Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo, la staffetta mista azzurra sul ...La magia del primo Forum nella carriera di OllyRissa sfiorata al Grande Fratello: tensione alle stelle tra gieffiniUltimissime Inter LIVE: voci sull’addio a gennaio di Bisseck, slitta ...Estonia Italia 0-1 LIVE: Kean manda subito avanti gli Azzurri dopo un ...Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante ...Estonia-Italia, Gattuso super offensivo con Orsolini, Raspadori, Kean ...Torna subito al Milan, c’è la conferma dall’alto: ha deciso tutto luiKoopmeiners, ora è finita: a gennaio scambio, resta in Serie ADIRETTA Qualificazioni Mondiali, Estonia-Italia 0-1: la sblocca Moise ...Marco Risi: «Da piccolo il cinema mi spaventò. Papà Dino sul set era ...Corre ubriaco in Lamborghini in paese e non si ferma all’alt: ...Due moto e un’auto si scontrano nel Salernitano: morti moglie e ...Pronostico Romania-Austria: la Tricolorii è quasi con le spalle al ...Dodici mesi per riformare i commercialisti, ma è scontro nella ...Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 11 ottobre 2025Il Paradiso delle Signore si ferma: la decisione della Rai è ...Paolo Belli, la malattia della moglie è stata devastante: la tragedia ...Subito un podio per l’Italia negli sport invernali! Pietro Sighel ...LIVE Estonia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in ...Mikaela Shiffrin sceglie la prudenza. Niente discese e solo qualche ...Energia e rabbia, l’Olimpia Milano è troppo forte: Varese si arrende ...Gaza, i camion con gli aiuti entrano nell'enclave | Dopo la tregua ...Ritiro Hamilton, arriva l’ammissione: ora è tutto chiaroPassaporti: addio al timbro per i viaggiatori extra Ue. Nuove regole ...Estonia Italia 0-1 LIVE: gol di Kean!Witkoff, Kushner e Ivanka Trump nella piazza degli ostaggi a Tel ...D’Alema e la foto con Putin a Pechino: «C’era l’80% dell’umanità, ...Bernardo Mattarella (Invitalia): Iter per incentivi a imprese vanno ...Per Roberto Benigni e la moglie Nicoletta la vita ora è meno bella. ...Gaza torna a popolarsi e il parroco posta le foto dei bimbi che ..."Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel ...La Norvegia travolge Israele e vede la qualificazione al MondialeSabato di sangue sulle strade italiane: undici morti, quattro erano ...The Walking Dead 3: Daryl Dixon, AMC regala una scena del season ...Irlanda del Nord-Germania (Qualificazioni Mondiali Europa, 13-10-2025 ...Giunta: “Fede? Se volesse potrebbe fare un’altra Olimpiade”. E lei ...Abodi confessa: «La pace è l’obiettivo, ma il calcio deve restare un ...Estonia Italia 0-0 LIVE: buon inizio degli Azzurri, Raspadori ci ...Bonansea dopo la sconfitta della Juventus Women: «Testa alta e ...Norvegia sempre più vicina alla qualificazione diretta! Superato ...Juventus Under 15, grandissima vittoria dei bianconeri contro lo ...DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Estonia-Italia 0-0: ci prova ...Ecco Strambinaria: tre giorni di eventi, laboratori e divulgazione ...Guido Reni, oltre 20 capolavori in mostra a Torino: i Musei Reali ...Il mito rivive a Rivoli in un concerto: BeatleStory in scena per i 60 ...La Ternana impone il primo pari della stagione al ForlìPrecipita in un dirupo durante la raccolta delle castagne e batte la ...Scontri tra tifosi di Casertana e Catania in A2, corsie invase e ...Preghiera della sera 11 Ottobre 2025: “Aiutami a vincere le ...Witkoff in Piazza Ostaggi a Tel AvivDonadoni: “Ho visto un bel Milan. L’inizio è ottimo e fa ben sperare”LIVE Estonia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in ...Macedonia del Nord-Kazakistan, sesta giornata Gruppo J qualificazioni ...Forlì-Ternana 1-1, gran sinistro di FerranteMadagascar, proteste contro il presidente: tensione altissima, parte ..."La malattia di Cristina Gallo un simbolo di lotta". A Mazara i ...Juventus: Endrick Felipe potrebbe essere prestato a gennaioGaza: ostaggi liberi in poche ore. Trump a Sharm con arabi e europei ...Estonia Italia 0-0 LIVE: inizia il match!Italia, Vicario non ha dubbi: «Stasera dobbiamo fare bene, a ..."Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel ...Morto dopo il taser: 5 carabinieri indagati a NapoliL'Intrepida 2025, la cicloturistica non agonistica su bici d'epocaGiallorossi in nazionale: panchina per Mancini e Cristante, Ferguson ...Milano torna alla vittoria e schianta Varese 94-61Formazioni Ufficiali Bulgaria Turchia: la scelta di Montella su ...Robinho Jr Inter, Romano frena i rumors! La verità dell’esperto di ...Salerno piange il dottore Nicola Gugliucci: il cordoglio del sindacoScontri tra tifosi di Casertana e Catania sull'A2: auto bloccate, ...Investimento mortale al casello autostradale di FrosinoneControlli a Sora e Cassino. Droga e violazioni al codice della stradaIn Fiera torna il Fovea Tattoo FestivalLa Norvegia travolge Israele 5-0 e ipoteca il pass MondialeVolevo comprare casa a un euro: ecco cosa ho scoperto nel borgo "in ...Mainoo – Napoli, Fabrizio Romano conferma: i tifosi già sognanoNazionale, occhi puntati sui rossoneri: ecco chi potrebbe scendere in ...Moda Sostenibile: Il Futuro dell’Industria della Moda e le sue ...Rissa al parco della Montagnola: videoL’Inter e il Record Cosmopolita del 2016VIDEO/ Lancio di fumogeni e pietre: scontri tra tifosi in autostradaOrrore a Ravenna, 14enne accoltella i genitori nel sonno. Le ...L'Italia mette un freno alla stretta social per gli under 15. Il ...Due sparatorie a poche ore di distanza: quattro morti negli Stati ...Lavori a San Zeno, Borgo a Giovi e CecilianoTraffico Roma del 11-10-2025 ore 20:30Uomini e Donne, nuovo amore per Brando Ephrikian? Lui fa chiarezzaFlavia Pennetta e Sarah Toscano, tra sport e musica: "Il tennis è ...Matthaus: "Dissi no al Milan. Il Trap mi chiamò: 'Ho bisogno di te ...Quindici minuti a passo svelto: il gesto che allunga la vitaVirginia Mihajlovi? a Verissimo: l’eco di Siniša nei giorni di festaA Verissimo, Roberta Rei rompe il silenzio sul lutto perinataleAndrea Carnevale a Verissimo: una ferita che chiede giustizia8.888 caratteri per brillare: riparte la sfida della sintesiGattuso a RaiSport: «Raspadori leader? A me piace questo. Ho provato ...Norvegia sempre più vicina alla qualificazione diretta! Schiantato ...Estonia-Italia, 4-4-2 super offensivo con Raspadori, Kean e Retegui | ...Incendio in una carrozzeria di via Raiale, le fiamme raggiungono il ...'Noi moderati' lavora a una sua lista per le Regionali: ci sono anche ...Moschiano, incendio al nuovo municipio: identificato e denunciato un ...Presentazione del libro di Achille Salzano: "Verso l'ignoto. Il ...Nusco celebra la vita di Carmela Delle Gatti: un secolo di memoria, ...LIVE Estonia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: ...Vela, Germani-Caruso seste dopo il secondo giorno di Medal Series ai ...Madagascar: tensione alta nella capitale, una parte dell'esercito si ...Renzi: nel 2027 Meloni vince e nel 2029 va al QuirinaleTragico incendio in provincia di Milano, morti madre padre e figlioTeatro, a Sala Umberto “Non si fa così” con Lante della Rovere e ...Sciopero a “Il Tirreno”: contestazione disciplinare illegittima a un ...Grosseto: trovato morto sub disperso alle formicheIncendio al Comune di Moschiano: identificato il presunto responsabileItalia, parla il vice di Gattuso, Luigi Riccio: «Orsolini si occuperà ...Gaza, Hamas rifiuta il disarmo: “È fuori discussione”. Bbc: “Il ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 20:25Questo potente tablet con tastiera, mouse e penna costa meno di 200€Giunta su Pilato: "Felice per il quarto posto? Ecco perché non sono ...Active Zone: camminata, workout e respirazione nell’ultima giornata ...Israele, altro che regalo all'Italia: la Norvegia ne fa 5 (tris di ...Giacomo Lucchetti, moto e solidarietà: chi è il pilota che corre in ...Gattuso a RaiSport: «Miglioramenti fisici, Raspadori leader. Ho ...Juventus Under 15, grandissima vittoria dei bianconeri contro lo ...Esercito e strade chiuse: ecco la probabile location ...Si tuffa nel Secchia senza più riemergere, ragazzo di 13 anni muore ...WWE: Il pubblico chiede Edge vs John Cena, ma Triple H glissa: ...Incidente a Cologno, motociclista grave: una passante gli pratica il ...Donadoni: “Leao? Ha grandi mezzi, può essere di grande aiuto”. E sul ...La Norvegia surclassa Israele a suon di gol e spegne le speranze ...Chiavi Michelin Italia 2025: ecco quali sono i migliori hotel del ...Scomparso da Roma il 21enne Leo Artin Boschin, sui social gli appelli ...Estonia-Italia, diretta match qualificazioni Mondiali 2026Camminare veloce è una ‘medicina’, lo studio: bastano 15 minuti al ...Degrado a Foggia, la testimonianza di un vigile: "Qui c'è tutto e di ...Elezioni regionali 2025: apertura dei seggi, oltre tre milioni di ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Moschiano, incendio al nuovo municipio: identificato e denunciato un 57enne

Moschiano, incendio al nuovo municipio: identificato e denunciato un 57enne

A meno di 24 ore dal principio d’incendio che, nella tarda serata di ieri, aveva interessato la nu... ► avellinotoday.it

"Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel Aviv sulla piazza degli ostaggi. Applausi e cori per Donald Trump

"Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel Aviv sulla piazza degli ostaggi. Applausi e cori per Donald Trump

“Questa pace è un vero miracolo” e arriva “da chi ha avuto coraggio”. Steve Witkoff, inviato degli ... ► iltempo.it

Juventus: Endrick Felipe potrebbe essere prestato a gennaio

Juventus: Endrick Felipe potrebbe essere prestato a gennaio

Un talento in cerca di spazio Endrick Felipe Moreira de Sousa, il brasiliano classe 2006 acquistat... ► ilprimatonazionale.i

Energia e rabbia, l’Olimpia Milano è troppo forte: Varese si arrende nel derby

Energia e rabbia, l’Olimpia Milano è troppo forte: Varese si arrende nel derby

Varese, 11 ottobre 2025 – L’Olimpia doveva vincere e lo ha fatto in modo netto e convincente. È Mil... ► sport.quotidiano.net

Estonia Italia 0 1 LIVE: Kean manda subito avanti gli Azzurri e poi esce per infortunio

Estonia Italia 0 1 LIVE: Kean manda subito avanti gli Azzurri e poi esce per infortunio

di Redazione JuventusNews24Estonia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del... ► juventusnews24.com

Gattuso a RaiSport: «Miglioramenti fisici, Raspadori leader. Ho provato sulla pelle il Qatar, dopo…»

Gattuso a RaiSport: «Miglioramenti fisici, Raspadori leader. Ho provato sulla pelle il Qatar, dopo…»

di Redazione Inter News 24Gattuso ai microfoni di RaiSport ha parlato a pochi minuti dal match contr... ► internews24.com

Ultimissime Juve LIVE: novità dall’infermeria bianconera, avanza il nome di Guerreiro per la fascia, delineato il futuro di Vlahovic

Ultimissime Juve LIVE: novità dall’infermeria bianconera, avanza il nome di Guerreiro per la fascia, delineato il futuro di Vlahovic

di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com

L’oroscopo di domenica 12 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di domenica 12 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Se con la giornata appena trascorso avete scorrazzato per la città nell'oroscopo di domenica 12 ott... ► fanpage.it

LIVE Estonia Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean e Retegui confermati titolari

LIVE Estonia Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean e Retegui confermati titolari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Gattuso punta ancora Kean e Retegui in attacco con ... ► oasport.it

Casanova Lerrone (Savona) omaggia le sue centenarie

Casanova Lerrone (Savona) omaggia le sue centenarie

Vivere lontano dal caos e dall'inquinamento allunga la vita. La miglior conferma arriva da Casanova ... ► tgcom24.mediaset.it

Questo potente tablet con tastiera, mouse e penna costa meno di 200€

Questo potente tablet con tastiera, mouse e penna costa meno di 200€

Scopriamo le caratteristiche tecniche del Tablet TABWEE T60 Pro e le offerte attive su Amazon. L'ar... ► lucascialo.it

Quindici minuti a passo svelto: il gesto che allunga la vita

Quindici minuti a passo svelto: il gesto che allunga la vita

Quindici minuti al giorno, ma a passo sostenuto: è l’impegno minimo che può trasformarsi in un vero... ► sbircialanotizia.it

8.888 caratteri per brillare: riparte la sfida della sintesi

8.888 caratteri per brillare: riparte la sfida della sintesi

La XII edizione del Concorso 88.88 torna a celebrare la scrittura breve: una sola sezione a tema li... ► sbircialanotizia.it

Presentazione del libro di Achille Salzano: "Verso l

Presentazione del libro di Achille Salzano: "Verso l'ignoto. Il romanzo dell'emigrante"

Un tema attuale, quello dello spopolamento delle aree interne, affrontato leggendo le righe del li... ► avellinotoday.it

Estonia Italia, azzurri avanti con un grande gol di Kean che poi si fa male alla caviglia | Diretta 0 1 

Estonia Italia, azzurri avanti con un grande gol di Kean che poi si fa male alla caviglia | Diretta 0 1 

Gli azzurri vogliono blindare il secondo posto, la Norvegia capolista sempre più lontana dopo la ... ► corriere.it

Orrore a Ravenna, 14enne accoltella i genitori nel sonno. Le inquietanti ricerche fatte sul web

Orrore a Ravenna, 14enne accoltella i genitori nel sonno. Le inquietanti ricerche fatte sul web

Choc a Ravenna, dove una coppia di coniugi è stata accoltellata dal figlio di 14 anni. Il ragazzo, ... ► ilgiornale.it

Forlì Ternana 1 1, gran sinistro di Ferrante

Forlì Ternana 1 1, gran sinistro di Ferrante

Forlì, 11 ottobre 2025 – Un gran gol di Ferrante rimette in piedi il risultato per i rossoverdi, ch... ► sport.quotidiano.net

"Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel Aviv. Applausi e cori per Trump

"Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel Aviv. Applausi e cori per Trump

“Questa pace è un vero miracolo” e arriva “da chi ha avuto coraggio”. Steve Witkoff, inviato degli ... ► iltempo.it

VIDEO/ Lancio di fumogeni e pietre: scontri tra tifosi in autostrada

VIDEO/ Lancio di fumogeni e pietre: scontri tra tifosi in autostrada

Tempo di lettura: 2 minuti C’è poco da fare, c’è sempre il modo di aggirare il problema. E questo ... ► anteprima24.it

Subito un podio per l’Italia negli sport invernali! Pietro Sighel secondo nei 500 a Montreal, bene anche Nadalini

Subito un podio per l’Italia negli sport invernali! Pietro Sighel secondo nei 500 a Montreal, bene anche Nadalini

La stagione degli sport invernali si apre subito con un podio per l’Italia. Pietro Sighel ha conclu... ► oasport.it

L

L'Italia mette un freno alla stretta social per gli under 15. Il Dossier al Consiglio dei ministri

AGI - L'Italia si appresta a frenare sulla stretta social per gli under 15, battaglia che stanno po... ► agi.it

Bandecchi: “Della Campania si parla male ma è una grande regione”

Bandecchi: “Della Campania si parla male ma è una grande regione”

Tempo di lettura: 2 minuti“Perché mi candido in Campania? Perché sono italiano e perché la Campani... ► anteprima24.it

Giacomo Lucchetti, moto e solidarietà: chi è il pilota che corre in difesa degli animali

Giacomo Lucchetti, moto e solidarietà: chi è il pilota che corre in difesa degli animali

Giacomo Lucchetti, insieme alla sua Carena Randagia, continua la sua attività di volontariato per la... ► gazzetta.it

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

È il magazine People a riportare la tragica notizia. Diane Keaton, secondo i primi dettagli trapela... ► fanpage.it

LIVE Estonia Italia 0 1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean sblocca la partita!

LIVE Estonia Italia 0 1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean sblocca la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Sinistro di Dimarco ribattuto dalla difesa, sul contr... ► oasport.it

Witkoff, Kushner e Ivanka Trump nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv: «Abbiamo sognato questa notte». Applausi per Trump, fischi per Netanyahu

Witkoff, Kushner e Ivanka Trump nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv: «Abbiamo sognato questa notte». Applausi per Trump, fischi per Netanyahu

Salvo violazioni della tregua, retromarce politiche o sorprese di altro tipo, lunedì 13 ottobre do... ► open.online

The Walking Dead 3: Daryl Dixon, AMC regala una scena del season finale e un video dal set della stagione 4

The Walking Dead 3: Daryl Dixon, AMC regala una scena del season finale e un video dal set della stagione 4

Norman Reedus e Melissa McBride hanno inviato un messaggio ai fan dello show dal set dell'ultimo cap... ► movieplayer.it

Italia, Vicario non ha dubbi: «Stasera dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. Con l’arrivo di Gattuso…»

Italia, Vicario non ha dubbi: «Stasera dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. Con l’arrivo di Gattuso…»

Italia, Vicario sicuro: «Noi dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. Con l’... ► calcionews24.com

Gaza: ostaggi liberi in poche ore. Trump a Sharm con arabi e europei (anche Meloni). Ma Hamas non lascia le armi

Gaza: ostaggi liberi in poche ore. Trump a Sharm con arabi e europei (anche Meloni). Ma Hamas non lascia le armi

Secondo fonti israeliane citate dall'emittente Channel 12, il rilascio degli ostaggi israeliani det... ► firenzepost.it

Due moto e un’auto si scontrano nel Salernitano: morti moglie e marito, grave un 50enne

Due moto e un’auto si scontrano nel Salernitano: morti moglie e marito, grave un 50enne

Due moto e un'auto si sono scontrate nel pomeriggio dell'11 ottobre a Sanza (Salerno). Un 60enne e ... ► fanpage.it

Salerno piange il dottore Nicola Gugliucci: il cordoglio del sindaco

Salerno piange il dottore Nicola Gugliucci: il cordoglio del sindaco

Lutto a Salerno per la scomparsa del dottore Nicola Gugliucci, stimato medico di medicina generale... ► salernotoday.it

Witkoff in Piazza Ostaggi a Tel Aviv

Witkoff in Piazza Ostaggi a Tel Aviv

20.50 "Ho sognato questa notte". Così l'inviato statunitense Steve Witkoff nel discorso alla Piazza... ► televideo.rai.it

Robinho Jr Inter, Romano frena i rumors! La verità dell’esperto di mercato

Robinho Jr Inter, Romano frena i rumors! La verità dell’esperto di mercato

di Redazione Inter News 24Robinho Jr Inter, il figlio d’arte, giovane talento del Santos, al centro ... ► internews24.com

Madagascar: tensione alta nella capitale, una parte dell

Madagascar: tensione alta nella capitale, una parte dell'esercito si schiera coi manifestanti

Un contingente dell'esercito del Madagascar nei pressi della capitale Antananarivo ha lanciato un ap... ► tgcom24.mediaset.it

Passaporti: addio al timbro per i viaggiatori extra Ue. Nuove regole dal 12 ottobre

Passaporti: addio al timbro per i viaggiatori extra Ue. Nuove regole dal 12 ottobre

A partire da domani, domenica 12 ottobre 2025, dire addio al classico timbro sul passaporto diventa... ► firenzepost.it

Controlli a Sora e Cassino. Droga e violazioni al codice della strada

Controlli a Sora e Cassino. Droga e violazioni al codice della strada

Controlli della Polizia di Stato nella giornata di ieri a Cassino e Sora. L'attività, disposta dal... ► frosinonetoday.it

Nusco celebra la vita di Carmela Delle Gatti: un secolo di memoria, speranza e comunità

Nusco celebra la vita di Carmela Delle Gatti: un secolo di memoria, speranza e comunità

Cento anni non sono solo un numero. Sono una storia che continua, un frammento di tempo che attrav... ► avellinotoday.it

Active Zone: camminata, workout e respirazione nell’ultima giornata al Festival dello Sport

Active Zone: camminata, workout e respirazione nell’ultima giornata al Festival dello Sport

Ancora 6 eventi a Piazza Dante: si parte con la Cisalfa Active Walk e poi tanto fitness fino alla ch... ► gazzetta.it

Koopmeiners, ora è finita: a gennaio scambio, resta in Serie A

Koopmeiners, ora è finita: a gennaio scambio, resta in Serie A

Il centrocampista olandese proprio non decolla in bianconero e la sua avventura può arrivare al cap... ► calciomercato.it

Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della Juve: ci sono stati già dei contati? L’indiscrezione e le ultimissime novità

Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della Juve: ci sono stati già dei contati? L’indiscrezione e le ultimissime novità

di Redazione JuventusNews24Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della... ► juventusnews24.com

Investimento mortale al casello autostradale di Frosinone

Investimento mortale al casello autostradale di Frosinone

Investimento a Frosinone poco prima delle 19. Nei pressi del casello autostradale, a due passi da ... ► frosinonetoday.it

Estonia Italia, diretta match qualificazioni Mondiali 2026

Estonia Italia, diretta match qualificazioni Mondiali 2026

(Adnkronos) – Italia in campo a Tallinn contro l'Estonia oggi 11 ottobre per il match valido per il ... ► periodicodaily.com

Esercito e strade chiuse: ecco la probabile location dove alloggerà la nazionale israeliana

Esercito e strade chiuse: ecco la probabile location dove alloggerà la nazionale israeliana

Prima sono comparsi i segnali stradali temporanei, pali removibili con il divieto di sosta e trans... ► udinetoday.it

Addio a una vita spezzata: Avellino si stringe nel dolore per la donna trovata senza vita al cimitero

Addio a una vita spezzata: Avellino si stringe nel dolore per la donna trovata senza vita al cimitero

È tornata a casa, per l’ultimo viaggio, la donna di 53 anni trovata senza vita nel cimitero di Ave... ► avellinotoday.it

Irlanda del Nord Germania (Qualificazioni Mondiali Europa, 13 10 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Mannschaft vittoriosa a Belfast

Irlanda del Nord Germania (Qualificazioni Mondiali Europa, 13 10 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Mannschaft vittoriosa a Belfast

La sconfitta della Slovacchia in Irlanda del Nord è stato un regalo inatteso per la Germania di Nag... ► infobetting.com

Bernardo Mattarella (Invitalia): Iter per incentivi a imprese vanno resi più semplici – Il video

Bernardo Mattarella (Invitalia): Iter per incentivi a imprese vanno resi più semplici – Il video

(Agenzia Vista) Capri, 11 ottobre 2025 "Rendere gli strumenti agevolativi sempre più fruibili e pi... ► open.online

Juventus: nuovi talenti per la prima squadra

Juventus: nuovi talenti per la prima squadra

Un vivaio che forma campioni La Juventus Next Gen celebra l’ottava stagione in Serie C con l’obiet... ► ilprimatonazionale.i

Il Paradiso delle Signore si ferma: la decisione della Rai è definitiva

Il Paradiso delle Signore si ferma: la decisione della Rai è definitiva

La decisione della Rai ha lasciato tutti spiazzati per lo stravolgimento della programmazione telev... ► temporeale.info

Inter: La Fabbrica Nascosta di Talenti

Inter: La Fabbrica Nascosta di Talenti

Calciomercato Inter, quante plusvalenze con il settore giovanile. Ma che fine hanno fatto?Mentre i ... ► ilprimatonazionale.i

In Fiera torna il Fovea Tattoo Festival

In Fiera torna il Fovea Tattoo Festival

Dal 17 al 19 ottobre, Foggia si prepara ad accogliere il Fovea Tattoo Festival, un evento che cele... ► foggiatoday.it

Degrado a Foggia, la testimonianza di un vigile: "Qui c

Degrado a Foggia, la testimonianza di un vigile: "Qui c'è tutto e di più"

Macchine senza assicurazioni, ciclomotori senza assicurazione, con extracomunitari che camminano con... ► tgcom24.mediaset.it

DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Estonia Italia 0 0: ci prova Raspadori, parata di Hein – LIVE

DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Estonia Italia 0 0: ci prova Raspadori, parata di Hein – LIVE

Dopo la vittoria al cardiopalma contro Israele, gli azzurri tornano in campo di nuovo in trasferta ... ► calciomercato.it

Gattuso a RaiSport: «Raspadori leader? A me piace questo. Ho provato sulla pelle il Qatar, dopo…»

Gattuso a RaiSport: «Raspadori leader? A me piace questo. Ho provato sulla pelle il Qatar, dopo…»

di Redazione Inter News 24Gattuso ai microfoni di RaiSport ha parlato a pochi minuti dal match contr... ► internews24.com

Estonia Italia, Dimarco firma l’assist per il gol il vantaggio degli azzurri! Tutti gli aggiornamenti sul match della Nazionale

Estonia Italia, Dimarco firma l’assist per il gol il vantaggio degli azzurri! Tutti gli aggiornamenti sul match della Nazionale

di Redazione Inter News 24Estonia Italia, è arrivato da Dimarco l’assist vincente per il vantaggio d... ► internews24.com

Si tuffa nel Secchia senza più riemergere, ragazzo di 13 anni muore annegato

Si tuffa nel Secchia senza più riemergere, ragazzo di 13 anni muore annegato

Una tragedia ha colpito una famiglia originaria del Burkina Faso e da tempo residente nel distrett... ► modenatoday.it

Estonia Italia 0 0 LIVE: buon inizio degli Azzurri, Raspadori ci prova subito

Estonia Italia 0 0 LIVE: buon inizio degli Azzurri, Raspadori ci prova subito

di Redazione JuventusNews24Estonia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del... ► juventusnews24.com

Madagascar, proteste contro il presidente: tensione altissima, parte dell

Madagascar, proteste contro il presidente: tensione altissima, parte dell'esercito si schiera coi manifestanti

I dimostranti marciano insieme ai militari delle forze d'élite Capsat, che in precedenza aveva dichi... ► tgcom24.mediaset.it

Scontri tra tifosi di Casertana e Catania sull

Scontri tra tifosi di Casertana e Catania sull'A2: auto bloccate, traffico in tilt

Momenti di tensione, nella serata di oggi, lungo l'A2 del Mediterraneo, dove - secondo le prime in... ► salernotoday.it

Uomini e Donne, nuovo amore per Brando Ephrikian? Lui fa chiarezza

Uomini e Donne, nuovo amore per Brando Ephrikian? Lui fa chiarezza

Da settimane circola voce che Brando Ephrikian abbia ritrovato dopo Raffaella Scuotto, conosciuta a... ► anticipazionitv.it

Abodi confessa: «La pace è l’obiettivo, ma il calcio deve restare un gioco. La prossimità credo aiuti»

Abodi confessa: «La pace è l’obiettivo, ma il calcio deve restare un gioco. La prossimità credo aiuti»

di Redazione Inter News 24Abodi al Festival dello Sport ha parlato ai microfoni di SportMediaset rig... ► internews24.com

Il mito rivive a Rivoli in un concerto: BeatleStory in scena per i 60 anni di "Help!"

Il mito rivive a Rivoli in un concerto: BeatleStory in scena per i 60 anni di "Help!"

Un tuffo negli anni Sessanta, tra chitarre distorte, acclamazioni e l'eco di una rivoluzione music... ► torinotoday.it

La Ternana impone il primo pari della stagione al Forlì

La Ternana impone il primo pari della stagione al Forlì

Primo pari stagionale per il Forlì che al "Morgagni" impatta 1 a 1 contro la Ternana; vantaggio bi... ► forlitoday.it