Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Ultimissime Inter LIVE: voci sull’addio a gennaio di Bisseck, slitta il recupero dall’infortunio di Thuram? ... internews24.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 20:25 romadailynews.it
Marco Risi: «Da piccolo il cinema mi spaventò. Papà Dino sul set era una belva» laverita.info
Giallorossi in nazionale: panchina per Mancini e Cristante, Ferguson e Celik dal 1? sololaroma.it
Affari Tuoi non va in onda stasera 11 ottobre. Ballando con le Stelle slitta dilei.it
Juventus: nuovi talenti per la prima squadra ilprimatonazionale.i
Moschiano, incendio al nuovo municipio: identificato e denunciato un 57enne
A meno di 24 ore dal principio d’incendio che, nella tarda serata di ieri, aveva interessato la nu... ► avellinotoday.it
"Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel Aviv sulla piazza degli ostaggi. Applausi e cori per Donald Trump
“Questa pace è un vero miracolo” e arriva “da chi ha avuto coraggio”. Steve Witkoff, inviato degli ... ► iltempo.it
Juventus: Endrick Felipe potrebbe essere prestato a gennaio
Un talento in cerca di spazio Endrick Felipe Moreira de Sousa, il brasiliano classe 2006 acquistat... ► ilprimatonazionale.i
Energia e rabbia, l’Olimpia Milano è troppo forte: Varese si arrende nel derby
Varese, 11 ottobre 2025 – L’Olimpia doveva vincere e lo ha fatto in modo netto e convincente. È Mil... ► sport.quotidiano.net
Estonia Italia 0 1 LIVE: Kean manda subito avanti gli Azzurri e poi esce per infortunio
di Redazione JuventusNews24Estonia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del... ► juventusnews24.com
Gattuso a RaiSport: «Miglioramenti fisici, Raspadori leader. Ho provato sulla pelle il Qatar, dopo…»
di Redazione Inter News 24Gattuso ai microfoni di RaiSport ha parlato a pochi minuti dal match contr... ► internews24.com
Ultimissime Juve LIVE: novità dall’infermeria bianconera, avanza il nome di Guerreiro per la fascia, delineato il futuro di Vlahovic
di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com
L’oroscopo di domenica 12 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Se con la giornata appena trascorso avete scorrazzato per la città nell'oroscopo di domenica 12 ott... ► fanpage.it
LIVE Estonia Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean e Retegui confermati titolari
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Gattuso punta ancora Kean e Retegui in attacco con ... ► oasport.it
Casanova Lerrone (Savona) omaggia le sue centenarie
Vivere lontano dal caos e dall'inquinamento allunga la vita. La miglior conferma arriva da Casanova ... ► tgcom24.mediaset.it
Questo potente tablet con tastiera, mouse e penna costa meno di 200€
Scopriamo le caratteristiche tecniche del Tablet TABWEE T60 Pro e le offerte attive su Amazon. L'ar... ► lucascialo.it
Quindici minuti a passo svelto: il gesto che allunga la vita
Quindici minuti al giorno, ma a passo sostenuto: è l’impegno minimo che può trasformarsi in un vero... ► sbircialanotizia.it
8.888 caratteri per brillare: riparte la sfida della sintesi
La XII edizione del Concorso 88.88 torna a celebrare la scrittura breve: una sola sezione a tema li... ► sbircialanotizia.it
Presentazione del libro di Achille Salzano: "Verso l'ignoto. Il romanzo dell'emigrante"
Un tema attuale, quello dello spopolamento delle aree interne, affrontato leggendo le righe del li... ► avellinotoday.it
Estonia Italia, azzurri avanti con un grande gol di Kean che poi si fa male alla caviglia | Diretta 0 1
Gli azzurri vogliono blindare il secondo posto, la Norvegia capolista sempre più lontana dopo la ... ► corriere.it
Orrore a Ravenna, 14enne accoltella i genitori nel sonno. Le inquietanti ricerche fatte sul web
Choc a Ravenna, dove una coppia di coniugi è stata accoltellata dal figlio di 14 anni. Il ragazzo, ... ► ilgiornale.it
Forlì Ternana 1 1, gran sinistro di Ferrante
Forlì, 11 ottobre 2025 – Un gran gol di Ferrante rimette in piedi il risultato per i rossoverdi, ch... ► sport.quotidiano.net
VIDEO/ Lancio di fumogeni e pietre: scontri tra tifosi in autostrada
Tempo di lettura: 2 minuti C’è poco da fare, c’è sempre il modo di aggirare il problema. E questo ... ► anteprima24.it
Subito un podio per l’Italia negli sport invernali! Pietro Sighel secondo nei 500 a Montreal, bene anche Nadalini
La stagione degli sport invernali si apre subito con un podio per l’Italia. Pietro Sighel ha conclu... ► oasport.it
L'Italia mette un freno alla stretta social per gli under 15. Il Dossier al Consiglio dei ministri
AGI - L'Italia si appresta a frenare sulla stretta social per gli under 15, battaglia che stanno po... ► agi.it
Bandecchi: “Della Campania si parla male ma è una grande regione”
Tempo di lettura: 2 minuti“Perché mi candido in Campania? Perché sono italiano e perché la Campani... ► anteprima24.it
Giacomo Lucchetti, moto e solidarietà: chi è il pilota che corre in difesa degli animali
Giacomo Lucchetti, insieme alla sua Carena Randagia, continua la sua attività di volontariato per la... ► gazzetta.it
“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani
È il magazine People a riportare la tragica notizia. Diane Keaton, secondo i primi dettagli trapela... ► fanpage.it
LIVE Estonia Italia 0 1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean sblocca la partita!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Sinistro di Dimarco ribattuto dalla difesa, sul contr... ► oasport.it
Witkoff, Kushner e Ivanka Trump nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv: «Abbiamo sognato questa notte». Applausi per Trump, fischi per Netanyahu
Salvo violazioni della tregua, retromarce politiche o sorprese di altro tipo, lunedì 13 ottobre do... ► open.online
The Walking Dead 3: Daryl Dixon, AMC regala una scena del season finale e un video dal set della stagione 4
Norman Reedus e Melissa McBride hanno inviato un messaggio ai fan dello show dal set dell'ultimo cap... ► movieplayer.it
Italia, Vicario non ha dubbi: «Stasera dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. Con l’arrivo di Gattuso…»
Italia, Vicario sicuro: «Noi dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. Con l’... ► calcionews24.com
Gaza: ostaggi liberi in poche ore. Trump a Sharm con arabi e europei (anche Meloni). Ma Hamas non lascia le armi
Secondo fonti israeliane citate dall'emittente Channel 12, il rilascio degli ostaggi israeliani det... ► firenzepost.it
Due moto e un’auto si scontrano nel Salernitano: morti moglie e marito, grave un 50enne
Due moto e un'auto si sono scontrate nel pomeriggio dell'11 ottobre a Sanza (Salerno). Un 60enne e ... ► fanpage.it
Salerno piange il dottore Nicola Gugliucci: il cordoglio del sindaco
Lutto a Salerno per la scomparsa del dottore Nicola Gugliucci, stimato medico di medicina generale... ► salernotoday.it
Witkoff in Piazza Ostaggi a Tel Aviv
20.50 "Ho sognato questa notte". Così l'inviato statunitense Steve Witkoff nel discorso alla Piazza... ► televideo.rai.it
Robinho Jr Inter, Romano frena i rumors! La verità dell’esperto di mercato
di Redazione Inter News 24Robinho Jr Inter, il figlio d’arte, giovane talento del Santos, al centro ... ► internews24.com
Madagascar: tensione alta nella capitale, una parte dell'esercito si schiera coi manifestanti
Un contingente dell'esercito del Madagascar nei pressi della capitale Antananarivo ha lanciato un ap... ► tgcom24.mediaset.it
Passaporti: addio al timbro per i viaggiatori extra Ue. Nuove regole dal 12 ottobre
A partire da domani, domenica 12 ottobre 2025, dire addio al classico timbro sul passaporto diventa... ► firenzepost.it
Controlli a Sora e Cassino. Droga e violazioni al codice della strada
Controlli della Polizia di Stato nella giornata di ieri a Cassino e Sora. L'attività, disposta dal... ► frosinonetoday.it
Nusco celebra la vita di Carmela Delle Gatti: un secolo di memoria, speranza e comunità
Cento anni non sono solo un numero. Sono una storia che continua, un frammento di tempo che attrav... ► avellinotoday.it
Active Zone: camminata, workout e respirazione nell’ultima giornata al Festival dello Sport
Ancora 6 eventi a Piazza Dante: si parte con la Cisalfa Active Walk e poi tanto fitness fino alla ch... ► gazzetta.it
Koopmeiners, ora è finita: a gennaio scambio, resta in Serie A
Il centrocampista olandese proprio non decolla in bianconero e la sua avventura può arrivare al cap... ► calciomercato.it
Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della Juve: ci sono stati già dei contati? L’indiscrezione e le ultimissime novità
di Redazione JuventusNews24Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi fanno sul serio per l’attaccante della... ► juventusnews24.com
Investimento mortale al casello autostradale di Frosinone
Investimento a Frosinone poco prima delle 19. Nei pressi del casello autostradale, a due passi da ... ► frosinonetoday.it
Estonia Italia, diretta match qualificazioni Mondiali 2026
(Adnkronos) – Italia in campo a Tallinn contro l'Estonia oggi 11 ottobre per il match valido per il ... ► periodicodaily.com
Esercito e strade chiuse: ecco la probabile location dove alloggerà la nazionale israeliana
Prima sono comparsi i segnali stradali temporanei, pali removibili con il divieto di sosta e trans... ► udinetoday.it
Addio a una vita spezzata: Avellino si stringe nel dolore per la donna trovata senza vita al cimitero
È tornata a casa, per l’ultimo viaggio, la donna di 53 anni trovata senza vita nel cimitero di Ave... ► avellinotoday.it
Irlanda del Nord Germania (Qualificazioni Mondiali Europa, 13 10 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Mannschaft vittoriosa a Belfast
La sconfitta della Slovacchia in Irlanda del Nord è stato un regalo inatteso per la Germania di Nag... ► infobetting.com
Bernardo Mattarella (Invitalia): Iter per incentivi a imprese vanno resi più semplici – Il video
(Agenzia Vista) Capri, 11 ottobre 2025 "Rendere gli strumenti agevolativi sempre più fruibili e pi... ► open.online
Juventus: nuovi talenti per la prima squadra
Un vivaio che forma campioni La Juventus Next Gen celebra l’ottava stagione in Serie C con l’obiet... ► ilprimatonazionale.i
Il Paradiso delle Signore si ferma: la decisione della Rai è definitiva
La decisione della Rai ha lasciato tutti spiazzati per lo stravolgimento della programmazione telev... ► temporeale.info
Inter: La Fabbrica Nascosta di Talenti
Calciomercato Inter, quante plusvalenze con il settore giovanile. Ma che fine hanno fatto?Mentre i ... ► ilprimatonazionale.i
In Fiera torna il Fovea Tattoo Festival
Dal 17 al 19 ottobre, Foggia si prepara ad accogliere il Fovea Tattoo Festival, un evento che cele... ► foggiatoday.it
Degrado a Foggia, la testimonianza di un vigile: "Qui c'è tutto e di più"
Macchine senza assicurazioni, ciclomotori senza assicurazione, con extracomunitari che camminano con... ► tgcom24.mediaset.it
DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Estonia Italia 0 0: ci prova Raspadori, parata di Hein – LIVE
Dopo la vittoria al cardiopalma contro Israele, gli azzurri tornano in campo di nuovo in trasferta ... ► calciomercato.it
Gattuso a RaiSport: «Raspadori leader? A me piace questo. Ho provato sulla pelle il Qatar, dopo…»
di Redazione Inter News 24Gattuso ai microfoni di RaiSport ha parlato a pochi minuti dal match contr... ► internews24.com
Estonia Italia, Dimarco firma l’assist per il gol il vantaggio degli azzurri! Tutti gli aggiornamenti sul match della Nazionale
di Redazione Inter News 24Estonia Italia, è arrivato da Dimarco l’assist vincente per il vantaggio d... ► internews24.com
Si tuffa nel Secchia senza più riemergere, ragazzo di 13 anni muore annegato
Una tragedia ha colpito una famiglia originaria del Burkina Faso e da tempo residente nel distrett... ► modenatoday.it
Estonia Italia 0 0 LIVE: buon inizio degli Azzurri, Raspadori ci prova subito
di Redazione JuventusNews24Estonia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del... ► juventusnews24.com
Madagascar, proteste contro il presidente: tensione altissima, parte dell'esercito si schiera coi manifestanti
I dimostranti marciano insieme ai militari delle forze d'élite Capsat, che in precedenza aveva dichi... ► tgcom24.mediaset.it
Scontri tra tifosi di Casertana e Catania sull'A2: auto bloccate, traffico in tilt
Momenti di tensione, nella serata di oggi, lungo l'A2 del Mediterraneo, dove - secondo le prime in... ► salernotoday.it
Uomini e Donne, nuovo amore per Brando Ephrikian? Lui fa chiarezza
Da settimane circola voce che Brando Ephrikian abbia ritrovato dopo Raffaella Scuotto, conosciuta a... ► anticipazionitv.it
Abodi confessa: «La pace è l’obiettivo, ma il calcio deve restare un gioco. La prossimità credo aiuti»
di Redazione Inter News 24Abodi al Festival dello Sport ha parlato ai microfoni di SportMediaset rig... ► internews24.com
Il mito rivive a Rivoli in un concerto: BeatleStory in scena per i 60 anni di "Help!"
Un tuffo negli anni Sessanta, tra chitarre distorte, acclamazioni e l'eco di una rivoluzione music... ► torinotoday.it
La Ternana impone il primo pari della stagione al Forlì
Primo pari stagionale per il Forlì che al "Morgagni" impatta 1 a 1 contro la Ternana; vantaggio bi... ► forlitoday.it