Witkoff Kushner e Ivanka Trump nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv | Abbiamo sognato questa notte Applausi per Trump fischi per Netanyahu

Salvo violazioni della tregua, retromarce politiche o sorprese di altro tipo, lunedì 13 ottobre dovrebbe essere il giorno del rilascio degli ostaggi israeliani attualmente nelle mani di Hamas. Nel frattempo, i media palestinesi sostengono che gli attacchi aerei dell’Idf sulla Striscia di Gaza non si sono affatto interrotti, nonostante la firma dell’accordo sulla prima fase del piano di pace proposto da Donald Trump che ha fatto entrare in vigore un cessate il fuoco. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Colloqui Hamas-Israele, arrivati anche Witkoff e Kushner, miliziani: “Ok a consegna armi, ma Idf via da Striscia e no a Blair governatore”

Mo: Witkoff e Kushner arrivati in Egitto per colloqui su piano Trump per Gaza

Gaza, Witkoff e Kushner arrivati in Egitto: «Non torneranno finché non ci sarà un accordo». Trump: «Reale possibilità di farcela»

Migliaia di persone radunate a Tel Aviv. Ha parlato witkoff (molti applausi) ha nominato Trump (grandi applausi) Ha citato Netanyahu (buuu e fischi) Kushner si è detto felice che finiscano le sofferenze degli ostaggi (lungo applauso) e anche le sofferenze dei g

Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, hanno pregato al Monte del Tempio, a Gerusalemme, pochi giorni dopo aver contribuito a mediare l'accordo tra Israele e H

"Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel Aviv. Applausi e cori per Trump - "Questa pace è un vero miracolo" e arriva "da chi ha avuto coraggio".

Applausi per Trump, fischi per Netanyahu - Non appena Witkoff ha pronunciato il nome Trump, è stato interrotto da lunghi applausi e da cori di «Grazie Trump».