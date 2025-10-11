Witkoff Kushner e Ivanka Trump nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv | Abbiamo sognato questa notte Applausi per Trump fischi per Netanyahu

Open.online | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvo violazioni della tregua, retromarce politiche o sorprese di altro tipo, lunedì 13 ottobre dovrebbe essere il giorno del rilascio degli ostaggi israeliani attualmente nelle mani di Hamas. Nel frattempo, i media palestinesi sostengono che gli attacchi aerei dell’Idf sulla Striscia di Gaza non si sono affatto interrotti, nonostante la firma dell’accordo sulla prima fase del piano di pace proposto da Donald Trump che ha fatto entrare in vigore un cessate il fuoco. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

witkoff kushner ivanka trump"Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel Aviv. Applausi e cori per Trump - “Questa pace è un vero miracolo” e arriva “da chi ha avuto coraggio”. Si legge su iltempo.it

witkoff kushner ivanka trumpApplausi per Trump, fischi per Netanyahu - Non appena Witkoff ha pronunciato il nome Trump, è stato interrotto da lunghi applausi e da cori di «Grazie Trump». Secondo tio.ch

