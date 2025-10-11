Witkoff Kushner e Ivanka Trump a Tel Aviv sulla piazza degli ostaggi Fischi a Netanyahu | Barghouti il leader che Israele non libererà

Il NYT: «Trovato il memo dei Sinwar con il piano per il 7 ottobre: uccidere civili e filmare il tutto per incutere terrore». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Witkoff, Kushner e Ivanka Trump a Tel Aviv sulla piazza degli ostaggi. Fischi a Netanyahu | Barghouti, il leader che Israele non libererà

In questa notizia si parla di: witkoff - kushner

Colloqui Hamas-Israele, arrivati anche Witkoff e Kushner, miliziani: “Ok a consegna armi, ma Idf via da Striscia e no a Blair governatore”

Mo: Witkoff e Kushner arrivati in Egitto per colloqui su piano Trump per Gaza

Gaza, Witkoff e Kushner arrivati in Egitto: «Non torneranno finché non ci sarà un accordo». Trump: «Reale possibilità di farcela»

Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, hanno pregato al Monte del Tempio, a Gerusalemme, pochi giorni dopo aver contribuito a mediare l'accordo tra Israele e H - facebook.com Vai su Facebook

Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, hanno pregato al Monte del Tempio, a Gerusalemme, pochi giorni dopo aver contribuito a mediare l'accordo tra Israele e H - X Vai su X

Ivanka Trump, il marito Jared Kushner e Steve Witkoff pregano al Muro del Pianto a Gerusalemme - La figlia di Donald Trump, Ivanka, il genero del tycoon Jared Kushner e l’inviato l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, hanno visitato il Muro del Pianto a Gersualemme. Da ilfattoquotidiano.it

Il metodo Trump per il Medio Oriente - pilota, a seconda delle narrazioni, di Steve Witkoff l’inviato speciale per il Medio Oriente di Trump, non ha un ruolo ufficiale ... lastampa.it scrive