Witkoff in Piazza Ostaggi a Tel Aviv

20.50 "Ho sognato questa notte". Così l'inviato statunitense Steve Witkoff nel discorso alla Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv,in vista dell'atteso rilascio dei rapiti da parte di Hamas."Il vostro coraggio ha mosso il mondo". Dalla folla,riportano i media israeliani, sono arrivati fischi quando Witkoff ha menzionato Netanyahu, mentre il nome di Trump è stato applaudito e invocato. Secondo Haaretz, sono circa 400.000 le persone riunite stasera in piazza per l'evento organizzato dal Forum delle famiglie degli ostaggi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it