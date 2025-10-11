Tel Aviv, 11 ottobre 2025 – In una forte dimostrazione di sostegno agli accordi che mettono fine alla guerra a Gaza, diversi dirigenti stranieri stanno per raggiungere Sharm el-Sheikh per partecipare a una cerimonia che sarà aperta lunedì dal presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi e da Donald Trump, dopo che gli ostaggi israeliani saranno stati liberati da Hamas. People take part in a gathering at Hostages Square in Tel Aviv on October 11, 2025. Israel has agreed to a truce plan proposed by US President Donald Trump, and on October 10 pulled its troops back from several areas of Gaza, setting in motion a 72-hour timeline for the release of hostages held by Hamas — two years after the Palestinian militant group’s October 7, 2023, attack that triggered a counteroffensive killing more than 67,000 Palestinians. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Witkoff arringa la piazza di Israele: “Questa pace è un miracolo”. Accelerazione sugli ostaggi