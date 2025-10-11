Wiggins | A Londra 2012 sniffavo cocaina dalla medaglia d' oro
Le rivelazioni del campione britannico nell'autobiografia The Chain: "Un anno fa ero senza casa, ora guadagno più di prima. Ora non bevo più ma.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: wiggins - londra
Bradley Wiggins: «A Londra 2012 sniffavo cocaina dalla mia medaglia d'oro. Un anno fa ero senza casa, ora non bevo più» - X Vai su X
Wiggins: "A Londra 2012 sniffavo cocaina dalla medaglia d'oro" - Le rivelazioni del campione britannico nell'autobiografia The Chain: "Un anno fa ero senza casa, ora guadagno più di prima. Scrive msn.com
Bradley Wiggins: «A Londra 2012 sniffavo cocaina dalla mia medaglia d'oro. Un anno fa ero senza casa, ora non bevo più» - Il corridore britannico si racconta nel libro «The Chain»: «Non bevo più, vado in palestra tutti i giorni. Riporta msn.com