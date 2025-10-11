Wiggins | A Londra 2012 sniffavo cocaina dalla medaglia d' oro

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le rivelazioni del campione britannico nell'autobiografia The Chain: "Un anno fa ero senza casa, ora guadagno più di prima. Ora non bevo più ma.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

