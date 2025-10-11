Wicked | For Good il regista spiega perché erano necessarie nuove canzoni | Capiremo meglio Elphaba e Glinda

Jon M. Chu ha spiegato la decisione di aggiungere dei brani inediti nel secondo capitolo dell'adattamento cinematografico del musical. Il film Wicked: For Good proporrà delle nuove canzoni rispetto al musical da cui è tratto il film. I brani saranno interpretati da Ariana Grande e Cynthia Erivo e il regista Jon M. Chu ha parlato dell'importanza della creazione dei momenti che saranno inediti anche per i tanti fan del progetto teatrale che ha conquistato Broadway e tutto il mondo. L'importanza della Parte 2 Durante un evento di Deadline che si è svolto a Londra, Chu ha ricordato di aver visto Wicked a teatro durante una delle prime rappresentazioni: "Ho visto lo show prima di tutti gli altri a Broadway, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

