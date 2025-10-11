West Nile 39 casi e 4 morti in Sardegna | l’Oristanese resta l’epicentro dell’infezione

Notizie.virgilio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce la preoccupazione per il virus West Nile in Sardegna, con 39 casi e 4 morti: l’Oristanese è l’epicentro dellinfezione trasmessa dalle zanzare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

west nile 39 casi e 4 morti in sardegna l8217oristanese resta l8217epicentro dell8217infezione

© Notizie.virgilio.it - West Nile, 39 casi e 4 morti in Sardegna: l’Oristanese resta l’epicentro dell’infezione

In questa notizia si parla di: west - nile

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli

west nile 39 casiWest Nile, 39 casi e 4 morti in Sardegna: l’Oristanese resta l’epicentro dell’infezione - La malattia, trasmessa dalle zanzare e favorita dalle zone umide della provincia, ha spinto ASL, ... Si legge su virgilio.it

west nile 39 casiFebbre del Nilo, salgono a 39 i casi di positività nell’Oristanese - Oristano Salgono a 39 i casi sintomatici di West Nile virus accertati nel 2025 in provincia di Oristano. Lo riporta lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: West Nile 39 Casi