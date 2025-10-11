West Nile 39 casi e 4 morti in Sardegna | l’Oristanese resta l’epicentro dell’infezione

Cresce la preoccupazione per il virus West Nile in Sardegna, con 39 casi e 4 morti: l’Oristanese è l’epicentro dell’infezione trasmessa dalle zanzare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - West Nile, 39 casi e 4 morti in Sardegna: l’Oristanese resta l’epicentro dell’infezione

In questa notizia si parla di: west - nile

