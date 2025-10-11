Capiamo bene che, mentre si celebra lo straordinario successo della missione di quaranta barchette che attraversando il Mediterraneo hanno risolto la guerra a Gaza, parlare di un controverso navigatore genovese, per giunta forse ebreo, che mezzo millennio fa solcò l'Atlantico per scoprire l'America, non è molto corretto. Ma a noi le figure controverse sono sempre piaciute. Come ci spiegava un nostro straordinario professore all'università, la Storia - piaccia o no - la fanno gli spregiudicati; mai i buoni. E insomma, al netto della vicinanza che abbiamo sempre manifestato per i nativi americani (noi eravamo tra i pochi a stare con gli indiani quando giocavamo ai soldatini), ci ha fatto piacere sapere che Donald Trump abbia ripristinato la festa di Cristoforo Colombo, il celebre Columbus Day, il 13 ottobre; festività mai davvero soppressa ma che si era smesso di celebrare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Welcome Colombo