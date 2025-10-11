Weegee | l’uomo che fece della cronaca nera un’arte e della notte newyorkese un palcoscenico

Nel cuore pulsante della New York degli anni ’30 e ’40, tra l’urlo delle sirene, le luci intermittenti dei lampeggianti e l’asfalto ancora umido di pioggia e sangue, c’era un uomo che arrivava prima di tutti. Più veloce dei giornalisti, più reattivo della polizia. Sempre presente dove la città si rompeva, dove la vita si interrompeva bruscamente. Era Arthur Fellig, meglio conosciuto con lo pseudonimo che lo ha reso leggenda: Weegee. Nato nel 1899 a Z?oczów, un villaggio dell’ex impero austro-ungarico (oggi in Ucraina), Arthur emigrò con la famiglia negli Stati Uniti nel 1909. Cresciuto tra le strade dure di Manhattan, lavorò fin da giovanissimo nei laboratori fotografici, dove imparò a sviluppare e stampare pellicole, prima ancora di impugnare una macchina fotografica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

