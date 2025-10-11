Wall Street a rischio bolla | i segnali che fanno temere il peggio

C’è un rischio bolla a Wall Street? La domanda aleggia da qualche tempo nelle sale operative di New York, dove si continuano ad acquistare a piene mani i titoli tecnologici, specie quelli legati all’ intelligenza artificiale. Un gruppetto di sette società, le cosiddette “trillion dollar star” del Listino americano stanno fortemente condizionando il mercato, che ha raggiunto ed ripetutamente aggiornato i massimi storici. Ma gli esperti vedono ormai una situazione di euforia e di ipercompato ed una eccessiva concentrazione del mercato su pochi attori, che assimila il quadro a quello sperimentato nel 2000, allo scoppio della bolla delle dot-com. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

