Wall Street a rischio bolla | i segnali che fanno temere il peggio
C’è un rischio bolla a Wall Street? La domanda aleggia da qualche tempo nelle sale operative di New York, dove si continuano ad acquistare a piene mani i titoli tecnologici, specie quelli legati all’ intelligenza artificiale. Un gruppetto di sette società, le cosiddette “trillion dollar star” del Listino americano stanno fortemente condizionando il mercato, che ha raggiunto ed ripetutamente aggiornato i massimi storici. Ma gli esperti vedono ormai una situazione di euforia e di ipercompato ed una eccessiva concentrazione del mercato su pochi attori, che assimila il quadro a quello sperimentato nel 2000, allo scoppio della bolla delle dot-com. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: wall - street
Caro Epstein, firmato Donald: l’ira di Trump sul Wall Street Journal
Trump fa causa a Murdoch e al Wall Street Journal, la lettera a Epstein finisce in tribunale: «Li avevo avvertiti»
Donald Trump ha intentato una causa da 10 miliardi di dollari contro il Wall Street Journal
L’ipotesi di un nuovo round dello scontro commerciale tra #USA e #China preoccupa i mercati. Giornataccia per Wall Street… #tariffs #TradeWar @RSIInfo_ https://nytimes.com/2025/10/10/business/stock-market-trump-tariffs.html?smid=nytcore-ios-share&refe - X Vai su X
Anche Wall Street crolla dopo le parole del tycoon. In Italia attesa per il verdetto di S&P sul rating in arrivo in serata. Sul valutario l'euro/dollaro torna in area 1,16; petrolio in calo e spread a 84 punti. #Finanza #Borse #mercati - facebook.com Vai su Facebook
Rischio bolla ai massimi. 2 banche d’affari prevedono un crollo dei mercati entro 24 mesi - Ecco perché dietro i record di Wall Street si nasconde un rischio crescente. Da money.it
Rischio bolla a Wall Street? Dimon (Jp Morgan) teme "correzione significativa" - Dopo gli avvertimenti arrivati dall'FMI e dalla Bank of England si continua a dibattere dell'esistenza di una bolla a Wall Street, legata al ... Segnala teleborsa.it