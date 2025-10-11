Walker | Avrei potuto fare meglio Il Milan non si rifiuta Sono stato egoista Ecco il motivo

L'ex terzino del Milan Kyle Walker torna a parlare della sua scelta di lasciare il Manchester City per passare in rossonero. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Walker ripensa al Milan: "Io egoista, ma non potevo rifiutare. E avrei potuto fare meglio" - Di fatto però il terzino destro inglese di 35 anni lasciò un po' tutti di stucco quando.

Walker: "Non dovevo lasciare il City, ma quando ti chiama il Milan non puoi dire di no" - Kyle Walker, ai microfoni di Sky Sports UK, ha parlato della scelta di lasciare il Manchester City per approdare al Milan lo scorso gennaio.

