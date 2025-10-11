Walker | Avrei potuto fare meglio Il Milan non si rifiuta Sono stato egoista Ecco il motivo
L'ex terzino del Milan Kyle Walker torna a parlare della sua scelta di lasciare il Manchester City per passare in rossonero. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: walker - avrei
15 ANNI FA SUCCEDEVA QUESTO… Non avrei mai pensato di trovare il coraggio di postare un video così dettagliato sull’argomento ma invece, eccoci qui! Sto guarendo dal malessere di questi giorni e sono ancora a riposo sul divano quindi leggerò tutti i co - facebook.com Vai su Facebook
Walker ripensa al Milan: "Io egoista, ma non potevo rifiutare. E avrei potuto fare meglio" - Di fatto però il terzino destro inglese di 35 anni lasciò un po' tutti di stucco quando. Come scrive tuttomercatoweb.com
Walker: "Non dovevo lasciare il City, ma quando ti chiama il Milan non puoi dire di no" - Kyle Walker, ai microfoni di Sky Sports UK, ha parlato della scelta di lasciare il Manchester City per approdare al Milan lo scorso gennaio. Come scrive msn.com