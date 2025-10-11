Wake Up Dead Man - Knives Out | tutto quello che sappiamo sul terzo ed ultimo? film della saga

Daniel Craig e il suo Benoit Blanc tornano per risolvere il caso più pericoloso di sempre. Un giallo da camera. in una Chiesa. Dal 12 dicembre su Netflix. Il giallo è il nuovo nero? Almeno al cinema e in tv. L'whodunit e il murder mystery sono tornati di moda negli ultimi anni. Se c'è una saga che ha saputo cogliere questo trend, è sicuramente Knives Out o Cena con delitto, che dir si voglia. Dopo il primo fortunato film al cinema, il franchise è stato acquisito da Netflix che inizialmente aveva annunciato altri quattro film (per una pentalogia), salvo poi tornare sui propri passi - a causa del doppio sciopero del 2023 - con due film e una trilogia a chiudere (almeno per il momento) le indagini di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

