Vuelle escluse lesioni muscolari per Felder Ma a Bologna la squadra dovrà cavarsela senza

11 ott 2025

Tira un sospiro di sollievo la Vuelle: nella mattinata di ieri, infatti, Felder è stato sottoposto a ulteriori esami clinico-diagnostici e controlli da parte dello staff sanitario che hanno escluso lesioni muscolari. Al termine degli accertamenti è stato confermato un risentimento muscolo-tendineo al bicipite femorale destro, senza lesioni dei tessuti. Il giocatore, uscito anzitempo dal parquet del PalaMaggetti nella trasferta di mercoledì sera contro Roseto, ha già iniziato il programma riabilitativo con terapie specifiche e lavoro differenziato. All’inizio della prossima settimana verranno definiti i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

