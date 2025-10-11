Vuelle escluse lesioni muscolari per Felder Ma a Bologna la squadra dovrà cavarsela senza

Tira un sospiro di sollievo la Vuelle: nella mattinata di ieri, infatti, Felder è stato sottoposto a ulteriori esami clinico-diagnostici e controlli da parte dello staff sanitario che hanno escluso lesioni muscolari. Al termine degli accertamenti è stato confermato un risentimento muscolo-tendineo al bicipite femorale destro, senza lesioni dei tessuti. Il giocatore, uscito anzitempo dal parquet del PalaMaggetti nella trasferta di mercoledì sera contro Roseto, ha già iniziato il programma riabilitativo con terapie specifiche e lavoro differenziato. All’inizio della prossima settimana verranno definiti i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, escluse lesioni muscolari per Felder. Ma a Bologna la squadra dovrà cavarsela senza

In questa notizia si parla di: vuelle - escluse

Pesaro in lutto per la prematura scomparsa dell' architetto Claudia Palazzetti. Aveva 65 anni. Lascia il padre Eligio, storico presidente della Vuelle, il fratello Marco, le figlie Giorgia, Vittoria e Clara oltre ai nipotini Margherita e Gregorio. "Iaia" raggiunge in ciel - facebook.com Vai su Facebook

Vuelle, escluse lesioni muscolari per Felder. Ma a Bologna la squadra dovrà cavarsela senza - Leka: "Vogliamo regalare un’altra soddisfazione al nostro pubblico che ci segue sempre" ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Milan, escluse lesioni muscolari per Maignan e Pavlovic - Il Milan può sorridere: Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, nella mattinata di oggi – lunedì 15 settembre – sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. gianlucadimarzio.com scrive