La sua prima esperienza ‘italiana’, nel Milan, stagione 202223, gli ha lasciato una decina di presenze tra campionato e Coppa Italia. Ma anche la sensazione che "il, campionato italiano sia molto difficile e stimolante, e sia in grado di far crescere i giocatori. E io – aggiunge presentandosi ai canali ufficiali del club – voglio crescere". Così, appena il Sassuolo ha prospettato ad Aster Vranckx, centrocampista belga fresco di 23mo compleanno (ha compiuto gli anni martedì), la possibilità di tornarci, in Italia, lui non ci ha pensato due volte. "Conoscevo il club, ovviamente, so che una società solida, che ha un bel progetto, e devo dire di avere trovato, nel gruppo, una bella atmosfera e valori tecnici non indifferenti", dice Vranckx, arrivato in prestito dal Wolsburg, dove nelle ultime due stagioni ha giocato un quarantina di gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Vranckx conquista tutti . La certezza del Sassuolo