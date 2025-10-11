Oggi in piazza Kursaal a Grottammare, con ‘Volontariato d’aMare’, vi sarà una giornata dedicata all’incontro con il mondo dell’ associazionismo locale, tra creatività, gioco, cura del territorio e partecipazione. L’evento è promosso dal Csv Marche Ets (Centro servizi per il volontariato), con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Bottega del Terzo settore. Dalle 9,30, la piazza si animerà con numerose attività proposte da una quarantina di associazioni del Piceno, che daranno vita a esercitazioni, dimostrazioni e laboratori per tutte le età. "Con Volontariato d’amare vorremo dare un nuovo significato al tempo condiviso – spiega il presidente della delegazione di Ascoli Piceno del Csv, Massimo Lauri – non una semplice passeggiata, ma un’occasione per scoprire come, anche con piccoli gesti, si può contribuire a costruire comunità più unite, inclusive e solidali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Volontariato d’aMare’ in piazza Kursaal: ecco il programma