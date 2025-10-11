’Volontariato d’aMare’ in piazza Kursaal | ecco il programma
Oggi in piazza Kursaal a Grottammare, con ‘Volontariato d’aMare’, vi sarà una giornata dedicata all’incontro con il mondo dell’ associazionismo locale, tra creatività, gioco, cura del territorio e partecipazione. L’evento è promosso dal Csv Marche Ets (Centro servizi per il volontariato), con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Bottega del Terzo settore. Dalle 9,30, la piazza si animerà con numerose attività proposte da una quarantina di associazioni del Piceno, che daranno vita a esercitazioni, dimostrazioni e laboratori per tutte le età. "Con Volontariato d’amare vorremo dare un nuovo significato al tempo condiviso – spiega il presidente della delegazione di Ascoli Piceno del Csv, Massimo Lauri – non una semplice passeggiata, ma un’occasione per scoprire come, anche con piccoli gesti, si può contribuire a costruire comunità più unite, inclusive e solidali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: volontariato - amare
Volontariato d'aMare: a Grottammare una giornata di festa e solidarietà! Una passeggiata sul lungomare per scoprire l'energia del volontariato! Vi aspettiamo sabato 11 ottobre dalle 9:30 in Piazza Kursaal a Grottammare per una giornata dedicata - facebook.com Vai su Facebook
In piazza Kursaal domani in scena ’Utes Story’ - L'Utes di San Benedetto del Tronto presenta 'Utes story' a Grottammare: spettacolo di arte varia con performance dei corsi e laboratori, dando spazio agli allievi di tutte le età. Secondo ilrestodelcarlino.it
L’ufficio turismo in piazza Kursaal:: "Ecco cosa faremo" - L'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Grottammare opererà al piano terra del MIC, con gestione integrata della Regione Marche e conduzione affidata all'associazione Artistic Picenum. Secondo ilrestodelcarlino.it