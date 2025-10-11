volley trofeo ferramenta astori semifinale con la sonepar padova

È l’ultimo weekend prima dell’inizio della SuperLega quello che la Valsa Group di Alberto Giuliani affronterà in trasferta, nel torneo di preparazione al campionato che si svolgerà a Montichiari tra oggi, appunto, e domani. Il quarto Trofeo Ferramenta Astori vedrà Modena affrontare in semifinale la Sonepar Padova alle 17 al PalaGeorge di Montichiari, mentre l’altra semifinale sarà tra Itas Trentino e Vero Volley Monza alle 19:30. Domani poi le finali: alle 15 quella per il terzo posto, alle 18 quella che assegnerà il trofeo. Per Alberto Giuliani sarà appunto un ultimo test in vista dell’inizio del campionato, e probabilmente sarà da queste due partite in programma nel weekend che capiremo quale sarà l’assetto che i gialloblù utilizzeranno alla prima uscita ufficiale, lunedì 20 ottobre all’Allianz Cloud di Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

