volley serie b1 femminile esordio lasersoft il campionato comincia oggi da modena

Comincia il campionato di B1 e la Lasersoft Riccione parte con una trasferta a Modena nella tana dell’Anderlini (ore 18, dirigono Montis e La China). "C’è tanta voglia di iniziare – dice coach Michele Piraccini -. Esiste la consueta leggera tensione degli inizi, ma è normale". La Lasersoft non avrà Bologna, mentre Camerini sta recuperando dall’infortunio ma non è ancora al top. "In generale siamo in buone condizioni – prosegue Piraccini -. Abbiamo rinnovato la linea dei posti 4 e, giocoforza, ricezione e attacco devono ancora essere al punto giusto, amalgamarsi. Però ci sta, ne siamo consapevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

